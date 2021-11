Francouzští agenti podle médií napomáhali egyptským leteckým úderům. Umírali při nich civilisté

Káhira podle francouzského investigativního serveru Disclose využívala zpravodajské informace poskytnuté Paříží k úderům na sítě pašeráků zbraní, drog a migrantů. Při těchto úderech údajně umírali i civilisté. Investigativní server svá tvrzení opírá o uniklé dokumenty z francouzské zpravodajské agentury. Organizace pro lidská práva Amnesty International a někteří francouzští politici požadují vznik speciální komise, která by zjištění prověřila. Paříž/Káhira 19:39 23. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letoun F-16 v Egyptě | Zdroj: Profimedia

Utajovaná francouzská zpravodajská mise se podle investigativního serveru Disclose jmenovala Sirli a vznikla 25. července 2015 po schůzce francouzského a egyptského ministra obrany v Káhiře.

Původním cílem této mise bylo zabezpečit egyptsko-lybijskou hranici a bojovat v této oblasti proti teroristům. Jak ale píše server Disclose i francouzský deník Le Monde, původní cíl mise se s vědomím francouzských úřadů postupně změnil.

Francouzská mise podle těchto zdrojů následně umožnila a podpořila mezi lety 2016 až 2019 egyptské letecké údery proti pašerákům zbraní, drog i migrantů. Tyto údery podle investigativního serveru Disclose měly za následek i mnoho civilních obětí.

Není jasné, kolik lidí při leteckých úderech zemřelo. Nicméně deník Le Monde poukazuje na několik leteckých úderů.

Mezi nimi například na útok egyptských stíhaček F-16 z února roku 2015 na přístavní město Derna. Tento úder byl odpovědí za popravu 21 lidí – převážně křesťanských Koptů –, ke které se přihlásil takzvaný Islámský stát. Podle deníku Le Monde při této operaci zemřelo nejméně sedm civilistů a víc než 17 jich bylo zraněných.

Francouzský Le Monde připomíná taky údery egyptských vrtulníků na západě země ze září roku 2015, při kterém zemřelo dvanáct lidí, z toho osm mexických turistů a čtyři jejich egyptští průvodci.

Deset agentů

Podle uniklých dokumentů francouzský zpravodajský tým přicestoval do pouště na západě Egypta v lednu roku 2016. Skupina sloužila na egyptské vojenské základně v přístavním městě Marsa Matruh.

Tvořilo ji deset agentů – čtyři vojáci a šest civilistů (z toho čtyři analytici a dva piloti), které vyslala lucemburská firma CAE Aviation. Ta podle investigativního serveru Disclose občas pracuje s francouzskými zpravodajskými službami. Při této misi údajně francouzské armádě poskytovala například lehký průzkumný letoun typu Merlin 3 s elektromagnetickým zařízením.

Francouzská zpravodajská skupina měla původně prostřednictvím průzkumného letadla sbírat údaje o ozbrojených teroristických skupinách. Podle investigativního serveru Disclose ale egyptská armáda postupně využívala, či zneužívala tyto francouzské zpravodajské údaje pro boj a potlačování pašeráků, kteří obchodovali i s cigaretami, pohonnými hmotami a drogami.

Z článku francouzského investigativního serveru zároveň vyplývá, že na zneužívání těchto údajů upozorňovali i členové francouzské investigativní skupiny a to už od roku 2016.

Vyšetřování

Úřad francouzského prezidenta a tamní ministerstvo zahraničí zatím mlčí a odvolávají se na ministerstvo obrany. To už uvedlo, že zahájilo vyšetřování. Zároveň ale obhajovalo strategické partnerství s Egyptem, jehož cílem je prý bezpečnost regionu.

Nicméně o povaze tohoto vyšetřování moc informací nemáme – podle deníku Le Monde se dá předpokládat, že jedním z cílů tohoto šetření bude odhalit cestu, kterou tyto informace unikly do médií a dalším podobným únikům tak zabránit.

O vytvoření speciální vyšetřovací komise žádali taky poslanci z krajně levicové strany Nepoddajná Francie, senátoři ze strany Zelených i organizace na ochranu lidských práv Amnesty International.

Poslanci a senátoři mají právo vyslýchat agenty, otázkou ale je, co by jim skutečně řekli, když většina těchto operací byla v režimu tajné. K zveřejnění bližších informací by musel dát souhlas premiér nebo příslušný ministr – obrany nebo vnitra.