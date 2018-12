Rozdíly ve společnosti, daně a povýšený Macron. Většina Francouzů podporuje hnutí žlutých vest

I přes ústupky francouzské vlády pokračují protesty takzvaných žlutých vest. Demonstranti požadují nižší daně, rovné příležitosti nebo zvýšení mezd. Aby je vláda vyslyšela, tak v uplynulých dnech blokovali palivové sklady, kruhové objezdy i mýtné brány. I přesto takzvané žluté vesty podle zatím posledního průzkumu Institutu Elabe podporuje přes 70 procent Francouzů. Paříž 11:38 7. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Symbolem demonstrací se staly žluté reflexní vesty, povinná výbava řidičů aut | Foto: Gonzalo Fuentes | Zdroj: Reuters

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si názory Francouzů na demonstrace žlutých vest. Reportáž připravil Martin Balucha

„Rozumím jim. Možná ne tolik těm násilným střetům, ale to je tím, že je to hnutí tak velké. Jsou to lidé ze střední třídy, kteří mají už dost všech těch daní, a kteří mají na konci měsíce problém vyjít s penězi,“ vyjádřila se Francouzka Blondine procházející s kočárkem kolem stanice metra Dupleix poblíž Eiffelovy věže. Lidé podle ní demonstrují i kvůli sociálním nerovnostem. To si myslí i William.

Francie se obává sobotních protestů žlutých vest. Ruší fotbalová utkání a zavírá památky Číst článek

„Chápu jejich hlavní požadavky a celkově je podporuji. Ve Francii dnes existuje velká trhlina mezi politickými lídry a většinovou společností. Rozdíly se stále prohlubují. Teď už jsme se dostali do fáze, kdy toho lidé mají dost a jdou proto demonstrovat,“ myslí si Wiliam.

Podle Williama může za současné demonstrace i prezident Emmanuel Macron, který se prý chová povýšeně a nemá dostatek zkušeností.

Chybějící zkušenost

„Když srovnáte Macrona s předešlými prezidenty, tak hlavní rozdíl je v tom, že oni měli většinou zkušenosti z lokální politiky. Jemu tyto zkušenosti chybí a je to znát, například na tom, že teď mlčí. To je podle mě velká chyba,“ tvrdí William.

„Teď už je pozdě. Měli odpovědět dřív. Teď je to jako, kdyby se snažili uhasit velký požár několika kyblíky vody. To prostě nepůjde,“ tvrdí William | Foto: Martin Balucha

Prezident Emmanuel Macron ještě před pár týdny podporoval zvýšení daně z pohonných hmot. Získané peníze chtěl investovat do přechodu na ekologičtější zdroje energie a způsoby dopravy. V posledních dnech ale pod nátlakem demonstrací změnil kurz a tuto daň zrušil. Podle Williama ale jednal příliš pozdě.

„Teď už je pozdě. Měli odpovědět dřív. Teď je to jako, kdyby se snažili uhasit velký požár několika kyblíky vody. To prostě nepůjde,“ uzavřel William.

Nejednotné hnutí

I když Francouzi rozumějí požadavkům žlutých vest, mají často problém je zařadit a jasně říct, kdo všechno za ně protestuje a co přesně demonstranti chtějí.

Francouzská vláda zvažuje další ústupek žlutým vestám, mohla by zrušit novou daň z nemovitosti Číst článek

„Pro mě to je nejednotné hnutí, které má velmi rozdílné požadavky. Přidávají se k nim například studenti. Můžou mít sice starosti o svou profesní dráhu, ale mají velmi odlišné požadavky, než ti, kteří každé ráno brzy vstávají a mají problém, aby na konci měsíce vyšli s penězi,“ vysvětluje padesátiletá Isabelle. Stejně jako přes 80 procent respondentů oslovených v průzkumu Insititu Elabe, i ona odsuzuje násilné střety při demonstracích z minulého týdne v Paříži.

„Chápu obavy těch lidí, hlavně těch, kteří bydlí na venkově a musí cestovat za prací. Problém je, že na hnutí dnes parazitují lidé, kteří nemají nic společného se žlutými vestami,“ vysvětlovala Isabelle.

Podobné obavy má i dvaapadesátiletý Joseph, který pracuje jako technik.

Obyvatel Paříže Joseph, který pracuje jako technik | Foto: Martin Balucha

„Vím, že někteří Francouzi mají skutečně velké problémy. Zaráží mě ale ty násilnosti. To mě opravdu mrzí. Myslím, že to nevyvolává hezký obraz Francie. Je velmi těžké přesně pochopit, co se děje. Pro mě je to příliš zmatečné,“ vyjádřil se Joseph.

Joseph se chystá na víkend odjet s Paříže. Nechce prý být u dalších střetů a násilností. Pařížská prefektura už doporučila obchodníkům na bulváru Champs-Elysées, aby v sobotu zavřeli své podniky.