Stát se národem sportovců. Macron chce před olympijskými hrami postavit na 5000 nových hřišť

Francouzský prezident Emmanuel Macron chce do letních olympijských her v Paříži postavit na 5000 nových hřišť. Oznámil to při návštěvě sportovišť na pařížském předměstí, která by za tři roky měla hry hostit. Na stavbu nových hřišť chce francouzská vláda vyčlenit v přepočtu přes šest miliard korun.

