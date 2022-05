Soud zkrátil francouzskému expremiérovi Fillonovi trest. Původně si měl za zpronevěru odsedět pět let

Francouzský odvolací soud v pondělí o jeden rok zkrátil trest za zpronevěru bývalému premiérovi Françoisi Fillonovi. V roce 2020 jej soud nižší instance poslal do vězení na pět let, z toho na tři roky podmíněně. Pondělním verdiktem se nepodmíněný trest snížil ze dvou let na jeden rok. Fillon současně nebude moci zastávat veřejnou funkci po dobu deseti let. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na francouzská média.

Paříž 17:24 9. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít