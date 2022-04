Většina uchazečů o Elysejský palác už odvolila, volební účast je zatím nižší než před pěti lety

Francouzi volí nového prezidenta. Většina z dvanácti kandidátů už svůj hlas odevzdala. Do druhého kola hlasování, které se uskuteční za dva týdny, postoupí dva z nich. Největšími favority jsou podle průzkumu agentury ELABE současný prezident Emmanuel Macron a nacionalistická kandidátka Marine Le Penová. Od zpravodaje z místa Paříž 13:31 10. 4. 2022 (Aktualizováno: 14:13 10. 4. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volební účast v letošním prvním kole dosáhla v neděli poledne 25,5 procenta, tedy o tři procenta méně než v roce 2017 | Zdroj: Reuters

Před základní školou na východě Paříže se tvoří dlouhá fronta voličů, která pokračuje až do volební místnosti. V této frontě čekal i kandidát zelených Yannick Jadot, který podle průzkumu agentury ELABE figuruje na šestém místě a který před chvilkou odhlasoval.

S výsledky hlasování může ještě hodně zamíchat očekávaná vysoká volební neúčast, která by podle průzkumů mohla dosáhnout rekordních hodnot z roku 2002. Tehdy se do druhého kola hlasování dostal překvapivě Jean-Marie Le Pen, otec současné prezidentské kandidátky Marine Le Penové.

Volební účast v letošním prvním kole dosáhla v neděli poledne 25,5 procenta, tedy o tři procenta méně než v roce 2017, oznámilo francouzské ministerstvo vnitra. Informace o volební účasti se očekávala s napětím. Zájem voličů může být podle průzkumů nižší i kvůli kampani, kterou poznamenala i pandemie covidu-19.

Na kandidátku hnutí Národní sdružení čekalo před základní základní školou na severu Francie několik desítek příznivců.

Marine Le Penová si s nimi podávala ruce, lidé se s ní fotili a podepsala také několik fotografií. Nevyskytly se tu žádné protesty proti ní, jako se to stalo na stejném místě před pěti lety.

Marine Le Penová má velkou šanci postoupit do druhého kola voleb, které bude za 14 dnů. Rozdíl mezi ní a současným prezidentem Emmanuelem Macronem jsou podle posledních průzkumu necelá dvě procenta.

Pavel Novák

@Albena937 Marine Le Pen - kandidátka Rassemblement National na fr.prezidenta odhlasovala v ZŠ v Henin-Beaumont. Obklopená novináři a ochrankou. Před školou ji vítalo několik desítek příznivců. Podávala si s nimi ruce a fotila selfie. ⁦@iROZHLAS.cz⁩ 4 13

Volební místnosti se ve Francii uzavřou v 19 hodin, ve velkých aglomeracích v osm večer a brzy potom by lidé mohli znát první odhady výsledků. Průzkumy veřejného mínění naznačují, že se letos bude rozhodovat až ve druhém kole, stejně jako při předcházejících volbách.

O přízeň voličů se uchází celkem 12 kandidátů, hlasy jim může odevzdat až 48,7 milionu voličů. Pokud by do druhého kola neprošel Macron a Le Penová, jednalo by se o velké překvapení.