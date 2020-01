Chaos v dopravě, bloudění turistů. Život v Paříži už přes měsíc komplikuje odborová stávka

Už měsíc a půl ochromuje stávka odborů proti důchodové reformě život ve Francii. Trpí hlavně obyvatelé Paříže – a s nimi i její návštěvníci. Každý rok jich do metropole nad Seinou přijede asi 18 milionů a i teď hotely hlásí plnou obsazenost. Jenže nepracují řidiči metra a zaměstnanci státních drah. Někdy se rozhodnou zastávkovat si třeba i operní pěvci nebo pracovníci muzeí. V chaosu se navíc neorientují ani lidé, kteří by turistům měli radit. Od zpravodaje z místa Paříž 16:34 19. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zavřený vchod ve stanici metra na nádraží Gare du Nord | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Fronty na vyhlídku na Eiffelovu věž nejsou o nic menší než v běžných dnech, kdy ve Francii stávka není. Ovšem dostat se na Martova pole, to už je trochu komplikace. Linka číslo 6, která tu má nejbližší stanici, totiž nejezdí. Turisté tak musí značně improvizovat, aby se k věži dostali.

Student Max si přijel prohlédnout Paříž se svým analogovým fotoaparátem s černobílým filmem. Ve francouzské metropoli je teprve druhý den, ale hned po příjezdu se potýkal s problémy, protože se z hlavního nádraží dostával do svého hotelu dvě hodiny. Za taxíka nechtěl utrácet.

Argentinská studentka Martina z Buenos Aires vyřešila problémy s chaotickou organizací dopravy v Paříži tím, že se podívala na internet. Ale ani tam nenašla mnoho informací. Kvůli chaosu v dopravě ztratily Martina a její kamarádky skoro celý jeden den tím, že bloudily po Paříži.

Aby se turista dozvěděl, jak a kudy se někam dostat, může se obrátit na turistické informace. Třeba na nádraží Gare du Nord, kam přijíždějí vlaky z letiště Charlese de Gaulea.

„Ano, metro jezdí. Trochu méně než normálně, ale jezdí. Každý den je to ale jiné. Musíte se zeptat na konkrétní linky těch dole v metru. My jsme na tom stejně jako vy, jsme oběti stávky. Mělo by to už normálně fungovat, ale zeptejte se v metru. Oni mají nejčerstvější informace,“ cituje Radiožurnál výpověď ženy z informací.

„Teď už to není tak hrozné. Stávka už trvá šest týdnů a už snad končí. Ale bylo to hrozné. Tak snad už to zase nějak půjde,“ dodává žena.

Skupina deseti důchodců se vyhřívá v parku na Martových polích před Eiffelovou věží. Přijeli na výlet do Paříže až z Varšavy. Paní Jolanta si stěžuje, že se kvůli stávce například vůbec nedostali na plánovanou návštěvu Louvru.

Do slavného muzea se nedostali ani Fraňkovi z Prahy. „Měli jsme lístky na výstavu Leonarda da Vinciho. Kvůli stávce byl Louvre zavřený a nepustili nás tam. Když jsme to dnes zkusili znovu, tak nám bylo řečeno, že máme požádat o refundaci,“ popisují s tím, že kvůli výstavě jeli na otočku do Paříže, a odjedou tedy zklamaní.

Stávka francouzských odborů proti důchodové reformě trvá už více než měsíc a půl. Hlavně v pařížské dopravě vládne chaos a zmatek, z čehož turisté nemají radost. Zatím se však nezdá, že by vláda a odbory dokázaly v dohledné době najít společnou řeč.