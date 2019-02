Střet dvou Evrop, hodnotí tisk ostrý spor Macronovy Francie a Salviniho Itálie

Za krizi je zodpovědná Itálie, ale roztržka odráží obecnější spory v Evropské unii. Tak francouzský tisk hodnotí ostrý diplomatický spor mezi Itálií a Francií. Paříž si ve čtvrtek poprvé od roku 1940 povolala z Říma svého velvyslance Christiana Masseta na konzultace, a to kvůli tajné schůzce italského vicepremiéra Luigiho Di Maia se zástupci protestního hnutí žlutých vest. Paříž/Řím 17:40 8. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Italští vicepremiéři Luigi Di Maio z Hnutí pěti hvězd (vlevo) a Matto Salvini z Ligy | Foto: Remo Casilli | Zdroj: Reuters

Tak špatné nebyly francouzsko-italské vztahy už léta, uvádí páteční Le Figaro. Konflikt podle něj odráží i hlavní současné štěpení v Evropské unii a vyostřují ho blížící se volby do Evropského parlamentu. Deník připomíná, že povolání velvyslance na konzultace je forma výrazného diplomatického protestu.

‚Překročení hranice‘

Páteční Le Monde kromě publikace kalendária sporu Itálie a Francie píše, že „byla překročena červená politická i diplomatická hranice“.

Na mysli má tajnou schůzku italského vicepremiéra a šéfa populistického Hnutí pěti hvězd (M5S) Luigiho Di Maia s představiteli francouzského protestního hnutí žlutých vest, o které sám politik informoval až po návratu z Paříže do Říma. Deník La Repubblica iniciativu italského vicepremiéra interpretoval jako hledání spojenců před volbami do Evropského parlamentu.

Luigi Di Maio

@luigidimaio Oggi con @AlessandroDiBattista abbiamo fatto un salto in Francia e abbiamo incontrato il leader dei gilet gialli Cristophe Chalençon e i candidati alle elezioni europee della lista RIC di Ingrid Levavasseur.

Il vento del cambiamento ha valicato le Alpi. 855 2778

Dosud se napětí mezi Paříží a Římem omezovalo na invektivy politických lídrů, ale cesta Di Maia bez vědomí francouzské vlády posouvá věc na novou úroveň, píše dál Le Monde. „Dokonce i za studené války se západní vůdci setkávali s disidenty v komunistických státech během svých oficiální cest otevřeně a hlavně na ambasádách svých zemí,“ píše deník.

„Odvolali jsme našeho velvyslance na konzultace, ale není to nastálo. Důležité je, aby se něco změnilo, protože Itálie je historickým spojencem Francie a také jedním ze zakladatelských států EU,“ citovalo v pátek Le Figaro mluvčího francouzské vlády Benjamina Griveauxe.

Okopávání kotníků

Tradičně přátelské vztahy mezi Itálií a Francií ochladly po nástupu koalice Di Maiova hnutí a protiimigrační Ligy Mattea Salviniho. Před dvěma týdny označil Di Maio Francii za příčinu migrace z Afriky do Evropy.

Salvini krátce na to řekl, že Francie nedělá nic pro nastolení míru v Libyi. Na facebooku napsal, že Francie má mizernou vládu a mizerného prezidenta.

„Nebudu reagovat, vždyť právě o to oni stojí. Přeji jim hodně štěstí, ať si užijí agitaci. Pokud jde o mě, mým partnerem je (premiér Giuseppe) Conte,“ prohlásil v reakci na výroky francouzský prezident Emmanuel Macron. Dodal, že slovní útoky z Říma „upřímně řečeno nemají žádný význam“. Itálie by si podle francouzského prezidenta zasloužila vůdce hodné svých dějin.

Sám Di Maio se Salvinim jsou přitom političtí rivalové, kteří sporem s Franciích chtějí sbírat politické body. Minulý týden italská média zveřejnila obsah neformálního rozhovoru italského premiéra Gisueppe Conteho a německé kancléřky Angely Merkelové z Davosu.

Na kancléřčin dotaz, na co se soustředí Hnutí pěti hvězd, které Conteho do úřadu nominovalo, premiér odpověděl, že „ve straně je hodně lidí, kteří říkají: naším přítelem je Německo, takže musíme vést kampaň proti Francii.“ Merkelovou to pobavilo. „To je velmi zjednodušené,“ odpověděla a dodala: „Takže Salvini je proti Francii a Německu, a Di Maio proti Francii?“ „Salvini je proti všem,“ opáčil na to italský premiér.

ITALSKO-FRANCOUZSKÉ NAPĚTÍ Červen 2018 Krátce po jmenování nové Conteho italské vlády, zkritizoval prezident Macron kabinet jako „cynický a neodpovědný“. Důvodem bylo odmítnutí přijetí 630 lidí z lodi Aquarius lující ve Středozemním moři. Italská vláda žádala od francouzského velvyslance vysvětlení, vicepremiér Salvini chtěl omluvu.

Macron pak mluvil o „obrození nacionalismu a uzavírání hranic, které někteří navrhují“. Salvini zas o „arogantním prezidentovi“. Říjen 2018 Klip francouzské vlády vyzývající k účasti v evropských volbách obsahuje i fotku Salviniho a maďarského premiéra Viktora Orbána s otázkou: Evropa: unie, nebo rozdělení? „Macron a jeho přátele se musí hrozně být. V roce 2019 na ně čeká jaro národů, které je smete,“ napsal pak Salvini na twitteru. Leden 2019 Lídr M5S vicepremiér Di Maio v dopise bezprecedentně podpořil francouzské protestní hnutí žlutých vest. Salvini pak vyjádřil podporu „slušným občanům, kteří vyjadřují nespokojenost s prezidentem, který vládne proti svému národu“.

Paříž si předvolala italskou velvyslankyni, žádala od ní vysvětlení slov Di Maia, který vyzval k potrestání států jako Francie, které „zbídačily Afriku“ a jsou příčinou migrace do Evropy.

O několik dní později Salvini zkritizoval přístup Francie k problémům v Libyi a Macrona nazval „mizerným prezidentem“. „Francouzský lid si zaslouží lepší a v evropských volbách 26. května může vyslat pořádný vzkaz,“ dodal. Roztržku se snažil mírnit premiér Conte. Únor 2019 Paříž povolala svého velvyslance v Římě na konzultace, popudila ji tajná schůzka italského vicepremiéra Di Maia se zástupci protestního hnutí žlutých vest.