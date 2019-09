Francie drží státní smutek za exprezidenta Chiraca. Světoví státníci v polodne uctí jeho památku

„Je to místo, které symbolizuje Francii. Jsou tam uložené ostatky Napoleona Bonaparte. A kdo jiný než Napoleon, Jacques Chirac a možná ještě Charles de Gaulle by měli lépe zastupovat Francii! Je to skutečně ideální místo na takovou událost,“ řekl Radiožurnálu Jean-Denis před modro-zlatou vstupní bránou pařížské Invalidovny.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Památku exprezidenta Chiraca uctí státníci v poledne. Více si poslechněte v reportáži Martina Baluchy

Jean-Denis znal Jacquesa Chiraca nejen z televizních obrazovek ale i osobně. Vzpomínal na to, jak se s ním před lety potkal právě v pařížské Invalidovně. Kruh se uzavřel a vzdal mu hold na místě, kde se s ním poprvé setkal.

„Zeptal se mě, jak mi šla vojenská služba. Odpověděl jsem mu, že to celkem šlo. Měl opravdu statnou postavu a široká ramena. Já nejsem zrovna malý, ale on byl ještě o hlavu vyšší,“ zavzpomínal Jean-Denis.

Na Chiracovi si cenil, že to nebyl jen strohý politik, ale taky člověk, který miloval život, a který se s lidmi rád bavil a udržoval s nimi kontakt. „Lidem byl velmi blízký. Pocházel z pracující třídy. Já jsem učitel a i on byl vnukem učitele. Oproti ostatním prezidentům mi přišel sympatičtější a byl mi blíže,“ dodal Jean-Denis.

Ve věku 86 let zemřel bývalý francouzský prezident, premiér nebo starosta Paříže Jacques Chirac Číst článek

„Prezident Chirac nebyl jenom prezidentem Francouzů. Milovali ho v Evropě, v Americe, Asii i v Africe. Ze všech těchto míst teď lidé přijíždějí, aby mu vzdali hold. Byl to skutečně velký prezident,“ popsala Myrrhe, která přijela do Paříže z Konga. Velmi dobře si pamatuje na moment, kdy se Chirac v roce 1995 stal poprvé francouzským prezidentem. Právě odmaturovala a byla v pařížské Invalidovně.

Chiracovi přišli vzdát hold i Francouzi, kteří v době, kdy se stal poprvé prezidentem, ještě nebyli ani na světě. „Francie přišla o významného člověka. Mně je 22 let, pro mou generaci to byl prezident, který byl u moci skoro půlku našich životů. Vyrůstali jsme s ním,“ popsal Émilian, který přišel k pařížské invalidovně i s novinami, které měl rozložené právě na titulní stránce s Jacquesem Chiracem.

S bývalým francouzským prezidentem se v pondělí v Paříži rozloučí na 30 šéfů států a vlád. Účast na polední pietě v kostele svatého Sulpicia přislíbili prezidenti Ruska, Německa i Itálie a do hlavního francouzského města přijedou i delegace z Maďarska, Konga nebo Libanonu. Českou republiku zastoupí předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Francouzské školy a úřady budou za Chiraca odpoledne držet minutu ticha.

Bez Le Penové

Předsedkyně francouzského krajně pravicového Národního sdružení Marine Le Penová nepřijde na pondělní zádušní mši za bývalého prezidenta Jacquesa Chiraka. Podle francouzských médií se rozhodla vyhovět Chirakově rodině, která si její přítomnost nepřála, i když protokolárně má jako poslankyně na účast právo.

Putin, Junker, Harírí a další. Rozloučení s Jacquesem Chirakem se zúčastní asi 30 šéfů států a vlád Číst článek

Zádušní mše v pařížském kostele Saint-Sulpice začne v poledne. Seznam lidí, kteří se mohou účastnit oficiálních aktů pořádaných vládou, mezi něž tato událost patří, je stanoven výnosem z roku 1989. Poslanci na tomto seznamu jsou. Le Penová na twitteru napsala, že se s lítostí podřídí „odmítání Chirakovy rodiny respektovat republikánské zvyklosti“.

„Myslím, že prezident Jacques Chirac byl bez jakýchkoli pochyb nepřítelem rodiny Le Penových. To je dědictví, které bychom měli nadále chránit,“ řekl ještě před oznámením Le Penové o neúčasti na mši v rozhovoru s tiskem ministr pro státní rozpočet Gérald Darmanin.

Francouzská média připomínají, že Chirac, který stál v čele země v letech 1995-2007, byl vždy proti jakékoli dohodě s krajní pravicí. V roce 2002 se odmítl zúčastnit debaty mezi dvěma koly voleb prezidenta s dřívějším šéfem Národního sdružení (tehdy Národní fronty) a otcem Le Penové Jeanem-Marie Le Penem. Argumentoval jeho „netolerancí a nenávistí“.

Le Pen, který tehdy poprvé postoupil do druhého kola prezidentských voleb, mu tento postoj podle francouzského tisku nikdy neodpustil. Na twitteru po oznámení Chirakova úmrtí napsal, že „i nepřítel si zaslouží respekt, když zemře“.