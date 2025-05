Země pod jaderným deštníkem, další možné cíle Ruska. Kreml by s odpovědí nečekal, shodují se experti

Od návratu Donalda Trumpa Evropa debatuje o stavu své obranyschopnosti, součást tvoří i jaderné kapacity. V EU je nyní jediná jaderná mocnost, Francie, jejíž prezident Emmanuel Macron nastínil, že by země mohla kontinent chránit takzvaným jaderným deštníkem. Podle expertů je třeba nezapomínat, že pouze Elysejský palác by pak ale rozhodoval o tom, co se s deštníkem bude dít. Reakce Kremlu by podle nich na sebe také nenechala příliš dlouho čekat. Paříž 6:40 5. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaderná ponorka Tourville francouzského námořnictva | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

„Nevím, čím se bude bojovat ve třetí světové válce, ale v té čtvrté to budou klacky a kameny,“ reagoval kdysi Albert Einstein na jaderné útoky v Hirošimě a Nagasaki. Svět se od té doby během studené války jaderným hrozbám střídavě oddaloval a přibližoval, znovu se na přetřes do jisté míry dostaly po začátku ruské invaze na Ukrajinu.

Většina odborníků napříč společností nicméně opakovaně uklidňuje, že jaderné mocnosti jsou si velmi dobře vědomy fatálních rizik a spíše se tak „udržují v pohotovosti“, než že by hrozby opravdu vycházely z reálných základů.

V rámci aliančního Programu sdílení jaderných zbraní část svého jaderného arzenálu po Evropě rozmístily Spojené státy. Ačkoli nynější vedení Bílého domu zdůrazňuje, že v případě obranyschopnosti se Evropa musí postavit na vlastní nohy, stažení amerických jaderných kapacit i vzhledem k závazkům v NATO nemá být na pořadu dne.

Pozornost se však v příslušných souvislostech začala upínat směrem k Francii, a to hlavně poté, co prezident Emmanuel Macron otevřel debaty o sdílení takzvaného jaderného deštníku.

Podle francouzského odborníka na obrannou politiku a mezinárodní bezpečnost Jeana-Marie Collina se za slovem „sdílení“ skrývá řada definic, země chce dát nicméně Evropě najevo, že ji svým jaderným arzenálem může chránit.

„Pokud by Macron měl veškeré potřebné souhlasy, celé se to dá realizovat velmi rychle. Jisté ale je, že Paříž by zůstala tím jediným, kdo by mohl stisknout pomyslné tlačítko,“ nastiňuje pro iROZHLAS.cz.

Evropská obranyschopnost

Macron podle něj chce, aby evropské země uznaly nutnost a význam odstrašení jako formu ochrany. „Politický tah by se pak promítl do vojenských akcí, tedy že by se například české letectvo účastnilo francouzských cvičení daného typu a tak dále,“ doplňuje expert.

Pozadí Macronova návrhu může určovat vícero cílů. Nezpochybnitelné je, že po brexitu se Francie stala jedinou unijní zemí s kapacitami na umístění jaderných hlavic mimo své území a v sedmadvacítce tak v podstatě není, kdo jiný by svůj jaderný arzenál mohl nabídnout.

To s sebou ale přirozeně přináší nemalé náklady. „Francouzi nejsou ani zcela pro, ani zcela proti, vyčnívá však jedna myšlenka – je nutné, aby státy sdílení jaderného deštníku nějak oplatily, o což usiluje i vláda.

V určitém okamžiku by tedy přišla i snaha získat určité ekonomické výhody. Nemusí to nutně znamenat, že například Česko Francii přímo zaplatí, ale že nakoupí třeba letouny Rafale,“ vysvětluje Collin.

Macron také po Trumpově návratu a sérii geopolitických otřesů začal stále více usilovat o profil lídra nejen své země, ale i Evropy.

Fakt, že Francie jako jediná v Unii disponuje jadernými zbraněmi a má jich k dostatek k realizaci deštníku, čímž by v evropské obraně hrála důležitou roli, tak může přispívat jeho sebejistotě, že právě on by se dané role měl ujmout v ještě větším měřítku než doposud.

Odpověď z Kremlu

Východní odezva na prohlášení z Elysejského paláce na sebe nenechala dlouho čekat. Vladimir Putin rozšíření jaderného deštníku připodobnil k Napoleonově neúspěšnému tažení do Ruska a Macronovi vzkázal, že jej tím ohrožuje. Pokud by se francouzská iniciativa realizovala, nabízí se tedy otázka, co by z Moskvy přišlo za odvetu.

Polský expert na obranu Artur Gruszczak pro iROZHLAS.cz nedávno popisoval, že Kreml by si s reakcí v rámci tradiční ruské „eskalující“ politiky pravděpodobně nedával načas.

„Typickou odpovědí Moskvy je eskalace. Kdyby Francie nasadila například jednu letku Rafale schopnou nést jaderné hlavice, Kreml by jich v Bělorusku či Kaliningradské exklávě nasadil ještě více, zahájil by cvičné vojenské manévry, jaderné testy a podobně. Šlo by o takovou další etapu jaderného vydírání,“ říká Gruszczak.

Souhlasí s ním i Collin a doplňuje, že státy chráněné Francií by se nemusely vyhnout tomu, že by se z nich staly další ruské cíle.

„Pokud bude země Francie chránit, bude to znamenat, že bude muset nutně zvýšit svůj jaderný arzenál. Se zvýšením kapacit nebo možná umístěním dalších jaderných zbraní na běloruské území, případně hrozbami státům, jež Francie chrání, pak přijde Rusko,“ předpovídá francouzský expert.

„Dostáváme se tak do nebezpečné spirály přezbrojení a rizik, do neustálého vytváření hrozby totálního zničení. Ze států pod oficiální francouzskou ochranou se v očích Ruska stanou ještě větší cíle,“ dodal.

Jak zmiňoval výše, byla by to pouze Francie, respektive Macron či jeho nástupce, kdo by o podobě užití jaderných zbraní a pomyslném stisknutí tlačítka mohl rozhodnout, což zároveň vyvolává dohady o zájmech, které by za tím mohli sledovat. Důležité také je objasnit, co přesně se za iniciativou skrývá a jak by její implementace vypadala v praxi.

Stiskla by Paříž tlačítko?

„Parapluie nucléaire“ neboli jaderný deštník v podstatě znamená, že země disponující jaderným arzenálem garantuje příslušnou obranu vybraným spojencům, jež takové kapacity nemají.

Nejde tedy doslova o sdílení zbraní, nýbrž by mohlo jít například o nasazení stíhaček Rafale mimo jiné v blízkosti východního křídla NATO či jaderných ponorek nebo různé formy vojenských cvičení s francouzskou účastí mimo její území.

Cílem opatření je odstrašit nepřítele od případného útoku a dát najevo evropskou jednotu, tedy že pokud by jedna z chráněných zemí byla napadena, následovala by odpověď. Francouzské kapacity nicméně dosahují „pouze“ 290 hlavic, což se oproti více než pěti tisícům těch ruských zdá zanedbatelné.

Polemika tedy panuje rovněž okolo otázky, zdali by francouzský deštník dokázal vůbec Evropu před případnou jadernou smrští ochránit.

Jean-Marie Collin také připomíná další dva body, jeden spíše byrokratický, druhý politický. Tím prvním je Smlouva o nešíření jaderných zbraní, dalším pak budoucí podoba francouzské politické scény a její rozhodnutí týkající se jaderné tematiky.

„Otázkou zůstává, zda například Česko zachová plnou důvěru v odstrašující schopnosti Francie. Jinými slovy, budete nám věřit, že vás ochráníme, a zůstane daná důvěra stejná bez ohledu na to, kdo za dva roky, třeba i z řad extrémní pravice či levice, usedne do Elysejského paláce?“ ptá se expert.

„A pokud by Českou republiku napadli, zmáčkla by daná osoba ono tlačítko, abychom Prahu či jiná města zachránili? I to bude záležet na tom, kdo bude v čele Francie stát,“ doplňuje Collin.