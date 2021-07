‚Macrone, podej demisi.‘ Napříč Francií protestuje asi 150 tisíc lidí proti covidovým pasům

Francouzská média věnují pozornost především shromáždění, které se sešlo u stanice metra Villiers a vydalo se směrem k Bastile. Podle odhadů se na něm sejde více lidí než na dalších třech demonstracích, z nichž bude zřejmě nejvýraznější protest svolaný Florianem Philippotem, šéfem protiunijní strany Patriotes (Vlastenci), který již oznámil svou kandidaturu na prezidenta ve volbách příští rok.

NOW - Hundreds of thousands are taking to the streets in Paris, Nice, Montpellier, Nantes, Strasbourg, Reims, Toulouse, Marseille, and many more cities across France to protest vaccine passports and mandatory vaccinations.#manif31juillet pic.twitter.com/yDB02vYNzw