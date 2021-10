Francouzi musí od pátku až na výjimky platit za testy na covid. Vláda chce donutit lidi k očkování

Francie od pátku zpoplatňuje antigenní i PCR testy na koronavirus. Rozhodla o tom vláda, která tak chce lidi přimět k očkování. Stále ale platí některé výjimky - testy nebudou muset platit například očkovaní nebo mladiství. Francouzi se na zpoplatnění testů neshodnou. Paříž 16:33 15. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francie od pátku zpoplatňuje antigenní i PCR testy na koronavirus. Rozhodla o tom vláda, která tak chce lidi přimět k očkování (ilustrační foto) | Foto: Gonzalo Fuentes | Zdroj: Reuters

„Všichni by měli mít na výběr a testy by měly být zdarma. Lidé z mého okolí jsou frustrovaní. Nechodí ven ani do restaurací, protože se nechtějí naočkovat,“ řekla žena v televizi France Info a muž dodal: „Podle mě je to v pořádku. Když lidé pracují, tak si je můžou zaplatit.“

PCR testy vyjdou v laboratoři v přepočtu na víc než 1100 korun, antigenní jsou zhruba o polovinu levnější.

Výjimku budou mít i lidé, které pojišťovny určily jako rizikové kontakty nakažených a taky pacienti s lékařským předpisem.

Se zpoplatněním testů nesouhlasí taky někteří epidemiologové. Upozorňují na rizikové načasování před zimním obdobím, kdy se více šíři respirační onemocnění.

Obě dávky vakcíny má ve Francii zhruba 74 procent obyvatel.