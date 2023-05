Britský korunovační quiche s fazolemi a estragonem schytal ve Francii kritiku. Nedodržuje prý tradiční recept

Jedním z hlavních bodů programu korunovace britského krále Karla III. je tzv. Velký oběd, plánovaný na neděli. Zatímco při korunovaci Alžběty II. Britové jedli kuřecí kousky v kari omáčce, korunovačním pokrmem Karla III. bude slaný koláč, takzvaný quiche, se špenátem, fazolemi, sýrem a estragonem. Původně tento pokrm pochází z východní Francie. Někteří francouzští gurmáni a odborníci teď kritizují britskou verzi tohoto korunovačního koláče. Paříž 21:52 5. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slaný koláč se špenátem, fazolemi a sýrem – to bude korunovační pokrm britského krále Karla III. | Zdroj: Profimedia

Kritika zaznívá hlavně z Lotrinska, odkud tento typ quiche pochází. Některé pokrmy mají ve Francii velmi dlouhou tradici, jasně danou přípravu a dokonce i seskupení kuchařů, kteří tyto tradice a tento způsob připravování chrání. A to je přesně případ i tohoto slaného koláče.

Utopie krále Karla III. Městečko Poundbury se podle jeho představ buduje již 30 let Číst článek

Velmistryně a předsedkyně konfederace quiche z Lotrinska Évelyne Muller-Derveaux deníku Le Parisien řekla, že správný quiche se připravuje z těsta, vajec, smetany, muškátového oříšku a slaniny. To je tradiční receptura.

Jenže britský korunovační koláč budou Britové připravovat ze špenátu, sýru a dají tam i fazole a estragon. Tím pádem by mu podle Francouzů neměli říkat quiche, ale jen slaný koláč. Do jisté míry jde o slovíčkaření. Někdo to ale vidí tak, že jde o tradice, o způsob tradičního vaření.

Terčem kritiky ale nejsou jen Britové, v minulosti to za úpravu tohoto francouzského koláče „schytal“ i významný francouzský šéfkuchař. Francouzi jsou totiž kritičtí i k vlastním kuchařům, kteří se opováží změnit tradiční recepturu tradičních pokrmů.

‚Quichegate‘

Aféra se jmenovala Quichegate, podle názvu slaného koláče a podle vzoru dalších světových kauz jako Katargate apod... Velmi populární hvězdičkový šéfkuchař Philippe Etchebest, který vystupuje v televizi a má i velmi populární kanály na sociálních sítích, změnil recepturu quiche a dal do něj sýr.

Karel III. se jako monarcha nesmí plést do politiky. Svůj vliv ale uplatňuje dál, říká novinář Číst článek

Byl to sýr comté, který tam původně nepatří. Etchebest to velmi dobře věděl, při natáčení i říkal „teď to od těch puristů schytám.“ A skutečně se tak stalo.

Jiní kuchaři, gurmáni mu pak vyčetli, že je potřeba chránit francouzské gastronomické dědictví, že některé ingredience do některých pokrmů zkrátka nepatří.

Například losos do tradičního jihofrancouzského pokrmu Cassoulet, kam naopak patří klobásy, fazole a maso.

Původ quiche spadá do 16. století, tedy do vlády vévody Karla III., což je další velmi zajímavé spojení. Jde ale pouze o jmenovce britského krále Karla III., nikoliv o příbuzenství.