Francouzský soud zpřísnil trest českému řidiči. Za migranty v autě dostal dva roky vězení

Soud v severní Francii ve čtvrtek zpřísnil trest pro českého řidiče Jiřího Sagana, v jehož kamionu úřady našly loni v přístavním městě Calais skupinu Iráčanů. Místo 18 měsíců má za mřížemi strávit dva roky, jak informoval Saganův právník Ladislav Drha. Řidič, který od počátku tvrdí, že o migrantech v chladícím boxu vůbec nevěděl, má také na čtyři roky zakázaný pobyt ve Francii. Douai (Francie) 17:04 31. 1. 2019 (Aktualizováno: 17:17 31. 1. 2019)

Soud ve městě Douai tak ve čtvrtek vyhověl požadavku francouzské prokuratury a naopak nevyhověl návrhu obhajoby na úplné zproštění.

Francouzský odvolací soud řeší případ českého řidiče. Za pašování migrantů dostal rok a půl vězení Číst článek

„Pro mě je ten rozsudek naprosto nepochopitelný s ohledem na to, co je obsaženo ve spisu. Jsem přesvědčený o tom, že soud neměl dostatek důkazů k tomu, aby pana Sagana odsoudil, a mělo dojít ke zproštění. Tohle je pro nás něco velice překvapivého,“ řekl Radiožurnálu obhájce Ladislav Drha.

Podle něj by se nyní řidič, který dlouhodobě s rodinou žije ve Španělsku a pracoval pro španělského dopravce, mohl podmínečně dostat na svobodu v červenci. Do délky trestu se mu totiž započítává i jeho dosavadní pobyt ve věznici Longuenesse.

Soud loni Sagana potrestal za pašování migrantů poté, co se v jeho kamionu po cestě z Calais do Anglie našlo 15 Iráčanů. Řidič od začátku tvrdí, že o migrantech v chladicím boxu kamionu nevěděl. Běženci mu prý do návěsu vlezli, když spal. Petici za jeho propuštění podepsalo několik tisíc lidí.

Soud mu nicméně kromě trestu odnětí svobody vyměřil také dvouletý zákaz vstupu na území Francie, také v tomto ohledu tedy prokuratura uspěla. Sagan se proti původnímu rozhodnutí soudu odvolal loni na počátku října.