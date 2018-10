Český řidič dostal ve Francii 1,5 roku vězení za pašování migrantů. Běženci potvrzují, že o nich nevěděl

Francouzský soud uložil 1,5 roku vězení českému řidiči, v jehož kamionu se počátkem července našlo 15 Iráčanů. Muž se může do čtvrtka odvolat, na právníky ale potřebuje 10 000 eur (zhruba 258 000 Kč). Uvedla to v úterý televize Prima. Muž tvrdí, že o migrantech v chladicím boxu kamionu nevěděl. Iráčané podle televize ve výpovědích uvedli, že do kamionu vlezli bez vědomí řidiče v přístavním městě Calais.

