Badatelé získali přístup do archivů o Mitterandovi. Budou zkoumat roli Francie při genocidě ve Rwandě

Badatelé dostali přístup do archivů, které se týkají bývalého francouzského prezidenta Françoise Mitteranda. Francouzský prezident Emmanuel Macron usiluje o zlepšení vztahů se Rwandou, proto pověřil badatele, aby se zabývaly rolí Francie ve rwandské genocidě. Přístup povolil vrchní správní soud poté, co jej zamítlo ministerstvo kultury. Běžně prezidentské archivy zůstávají důvěrné po dobu 60 let.

