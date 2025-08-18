Nastartují Macron a Merz francouzsko-německý motor? Snaha je, brzdí ji ale spory doma i málo času
Nástup Friedricha Merze do role kancléře otevřel debaty o francouzsko-německém tandemu. Ten totiž už poměrně dlouho stagnuje a přátelštější vztahy mezi Berlínem a Paříží jej měly pomoci „nakopnout“. Merz i Macron však naráží na neshody, a navíc je brzdí problémy v domácí politice, v případě Francie včetně příštích prezidentských voleb. Podle odborníků tak lídrům k oživení motoru moc času, než se země začne plně soustředit na dané volby, nezbývá.
„Vychází-li spolu Německo a Francie, jde Evropa kupředu. Pokud ne, zastaví se,“ nechal se kdysi slyšet bývalý francouzský prezident Jacques Chirac. Otázkou zůstává, co by si myslel dnes.
Jeho slova se sice až do tak pro Evropu fatální míry nevyplňují, francouzsko-německý motor se nicméně v posledních letech nachází v jakési „zadrhnuté“ fázi. S letošními změnami v německé vládě se ale nabízelo, že by už cesta k jeho opětovnému rozběhnutí nemusela vězet tak daleko.
„Pokazil se, neboť mu nebyla věnována dostatečná politická priorita. Z německé strany nikdy nepřišla reakce na projev na Sorbonně, což na té francouzské vyvolalo obrovskou frustraci a také otázky, do jaké míry lze s Berlínem spolupracovat. Byl ale spíše zpomalený než úplně rozbitý,“ ohlíží se pro iROZHLAS.cz k původu problémů Gesine Weberová, výzkumnice think-tanku German Marshall Fund.
Sorbonnou se odkazuje na Macronův projev v září 2017 na dané pařížské univerzitě, kdy Evropskou unii označil za „příliš slabou, příliš pomalou a příliš nevýkonnou" a nastínil opatření k její reformaci, včetně vedoucí síly – francouzsko-německého tandemu.
Tehdejší kancléřka Angela Merkelová však s reakcemi zůstávala opatrná, Německo se totiž nacházelo v těsně povolebním kolotoči a politička před sebou měla sestavení vlády.
Problémy doma
Ona ani její nástupce Olaf Scholz pak s Macronem na zrovna přátelské vztahy nenavázali. Scholz neměl být příliš nakloněný vynaložení energie na řešení vzájemných klíčových sporů a „dosažení téměř nemožného“, odkázal se bruselský server Politico na jednoho z konzervativních zákonodárců. Vlády se neshodovaly ani v několika klíčových strategických otázkách.
Po německých předčasných volbách v letošním únoru ale ve vedení země nastala změna, a do kancléřského křesla se posadil Friedrich Merz, jenž se ke vztahům s Francií a Macronem samotným staví podstatně otevřeněji. Podtrhuje to i skutečnost, že vzápětí po uvedení do funkce odjel na návštěvu Paříže.
I přes zřejmé vzájemné sympatie obou lídrů však motor v řadě ohledů stále nepřestává „prskat“, upozorňuje dále Politico. Deník The Financial Times zase vztahy mezi Francií a Německem v čele s Macronem a Merzem nazval „křehkou bromance“.
Francouzská domácí politická scéna také za poslední rok dostávala lidově řečeno na frak, a to od dlouhotrvající kohabitace či obzvláště vysokého státního dluhu po rozpuštění parlamentu a předčasné volby, kdy by co do počtu hlasů zvítězili lepenisté, výsledky ale nakonec ovládly levicové strany.
Macron se nicméně při sestavování vlády soustředil na střed a středopravici, což na obou pólech politického spektra vyvolávalo výrazný odpor, a ve prospěch politické stability nemluvil ani fakt, že země během jednoho roku vystřídala tři premiéry a jednu premiérku.
,Teď, nebo nikdy’
Byť se tedy může zdát, že by již díky zlepšení vztahů obrazný motor nemusel „běžet na prázdno“, z obou stran jej stále limituje vícero faktorů, od rozdílných názorů ve vybraných otázkách po složitou domácí situaci obou států, a to hlavně kvůli rostoucímu vlivu opozičních krajně pravicových stran. Cesta ven z politické spirály tím stále zůstává vzdálená.
Alternativa pro Německo (AfD) vykresluje Merze jako někoho, kdo před řešením domácích problémů upřednostňuje orientaci na zahraničí. Stejně tak se ve Francii převážně nahlíží na Macrona. Zemi navíc za necelé dva roky čekají prezidentské volby, a tak řada expertů upozorňuje, že na to, aby se francouzsko-německý motor dal ještě do pohybu, mají oba představitelé jen poměrně šibeniční čas.
„Vzhledem ke zmíněným volbám mají země v daném ohledu vidinu poměrně omezených možností,“ nastiňuje Weberová. Macron i Merz si ale podle ní jsou plně vědomi, že buď se příležitosti chopí „nyní, nebo vůbec“.
Cestou může být shoda v některých klíčových odvětvích. Státy se, ačkoli velmi pozvolna a ne celkově, začínají sbližovat například v obranných tématech.
Kromě ruské agrese na Ukrajině za tím stojí Trumpův dlouhotrvající důraz, aby se Evropa v obraně osamostatnila, byť se země střetly například při otázce, zdali mají Evropané Ukrajině dodávat americké zbraně, což inicioval Berlín, zatímco Macron apeluje, aby Evropa jejich produkci navyšovala sama.
„Nyní se nabízí skutečná příležitost, oba si totiž uvědomují, že Evropa musí převzít odpovědnost. Francie i Německo se v tom shodují více než v předchozích letech,“ míní expertka.
Výrazněji si pak obě unijní mocnosti začaly rozumět v otázkách boje proti nelegální migraci, neshody naopak převládají v těch týkajících se obchodu.
Podle Weberové se nakonec ke tlaku na znovuoživení francouzsko-německého vedení přidává i skutečnost, že Evropa nutně potřebuje lídra. Francie a Německo se pak podle ní nachází v „přirozené pozici“ i vzhledem k méně výrazné roli Velké Británie v důsledku brexitu.