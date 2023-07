Francie nezvládá migraci. Mladí se mstí na všem, co souvisí se státem, tvrdí senátor Fischer

Francií dál otřásají výtržnosti a rabování. Nepokoje se rozhořely poté, co minulý týden policista při dopravní kontrole zastřelil sedmnáctiletého mladíka. „Jeho smrt byla rozbuškou, ale už se k ní málokdo vrací. Spíš jako bychom viděli snahu pomstít se policistům, zabít je, pomstít se starostům,“ popisuje senátor Pavel Fischer. Interview Plus Praha 17:06 3. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Už to není problém jedné politické strany, ale Francie jako takové," poukazuje předseda zahraničního výboru Senátu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V důsledku nepokojů klesají tržby obchodníkům a mnozí turisté se rozhodli do Francie raději necestovat. „Ekonomické ztráty jsou obrovské, ale je zde snaha nejen rabovat, ale také se mstít na všem, co má nějaký vztah k symbolům státu. Útočí na policii, ale i na radnice, školy, knihovny, dopravní prostředky. Zkrátka jako kdyby tady začala opravdová gerilová válka,“ dodává.

Mezi příčiny podle Fischera patří příliv často nelegálních migrantů, kteří přicházejí ve velkých počtech a nedaří se je ubytovat a dát jim práci. „I ti, kteří se zde už narodili, cítí tak slabou vazbu na Francii, že se raději sdružují kolem symbolů, které s ní nemají nic společného. Na předměstích rozhoduje spíš právo silnějšího,“ uvádí.

„Jenom se podívejte na barvu policistů ve francouzských ulicích. To nejsou bílé ženy a muži, doslova hrají všemi barvami. Přesto to pro mladé není garance, jako by se v té společnosti nenacházeli. A bojují se státem sebezničujícím způsobem. Zapálili třeba radnici a zničili tak tisíce žádostí o sociální podporu. Terčem je radnice, která poskytuje podporu nejpotřebnějším,“ zdůrazňuje.

Bývalý velvyslanec ve Francii připomíná i výbuch násilí, ke kterému došlo před 18 lety. „Kořeny té nespokojenosti se nikdy nepodařilo vymýtit. A navíc tu dnes máme dva do sebe zakousnuté extrémní politické názory. Extrémní levice jako kdyby ještě chtěla přilévat oleje do ohně, když tvrdí, že policie je tady jen pro bohaté.“

„Ani desítky tisíc policistů nestačily na to, aby zkrotily davy. A v tom je velké nebezpečí. Od roku 2005 se vystřídali čtyři prezidenti a možná sedm premiérů. A to už není problém jedné politické strany, ale Francie jako takové, která na tom ztrácí obrovské body v zahraničí. Macron teď měl být na návštěvě Německa,“ poukazuje předseda zahraničního výboru Senátu.

Úkol na mnoho let

Nyní bude podle Fischera velmi záležet na tom, s jakým řešením francouzský prezident přijde. Jisté ale je, že problém je tak obrovský, že to bude práce na mnoho let. „On se snaží vystupovat v televizi, ale kdo z těch mladých, kteří útoky sdílejí na TikToku, se dívá na večerní zprávy. Je problém, jak rozbouřenou mládež oslovovat,“ připomíná.

„Macron k tomu začíná přistupovat jinak než v minulosti a apeluje na odpovědnost rodičů. A to nejen morální, ale i trestní. Prezident i prokurátor začali vyjmenovávat tresty, které hrozí rodičům, pokud se ukáže, že jejich děti porušují zákony. To je možná cesta, která vedla k relativnímu uklidnění situace, ale všichni víme, že to nestačí,“ soudí senátor.

Do předměstí prý sice putují pro nás nepředstavitelné desítky miliard každým rokem, přesto to ale nestačí. Francie podle Fischera nezvládá migraci, každým rokem přes hranice přichází na půl milionu lidí a jakmile se je nedaří integrovat, stává se z toho systémový problém.

„Migrace je velký problém bohatých států, vidíme to i na jižní hranici Spojených států. Je třeba říci, že neexistuje univerzální právo vybrat si zemi, kam jít za lepším. Ale je naopak povinností bohatých pomáhat těm, kdo jsou v nouzi a utíkají před nebezpečím. Ale to automaticky neznamená, že musíme otevírat naše hranice,“ uzavírá.

