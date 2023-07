‚Bylo vidět, že nás chtějí zabít.‘ Výtržníci ve Francii jsou podle policisty dobře vybavení a organizovaní

Francie má za sebou sedmou noc nepokojů, které vyvolala smrt 17letého mladíka. Přesně před týdnem ho při dopravní kontrole na pařížském předměstí zabil policista. Výtržníci po celé Francii v uplynulých nocích zapalovali auta, popelnice a poškodili státní budovy – školy, pobočky pošty i policejní stanice. Zaútočili také na rodinu starosty na pařížském předměstí i a na tamní radnici. Od stálého zpravodaje Paříž 9:07 4. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Bylo jich asi osmdesát. Nás tady bylo akorát sedm městských policistů,“ popisuje policista Eric Vergne | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

U radnice se shromáždily desítky lidí, kteří vyjádřili podporu rodině starosty. Na jeho dům, ve kterém byla manželka a jeho dvě děti, výtržníci zaútočili o víkendu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Francie má za sebou sedmou noc nepokojů. Téma pro zpravodaje Martina Baluchu

„Slyšela jsem opravdu velký rámus. Myslela jsem si, že vypukla válka. Prostřednictvím sociálních sítí a kamarádů, kteří mi zavolali, jsem se dozvěděla, co se stalo v domě pana starosty. Je to šílené. To se přece nedělá. Není možné zaútočit na člověka jen kvůli jeho funkci nebo politickému přesvědčení,“ zdůrazňuje pro Radiožurnál Corie.

Žije v městečku L'Haÿ-les-Roses už dvacet let a takové nepokoje tam nepamatuje. Nerozumí tomu, proč výtržníci zaútočili na starostovu rodinu ani proč zapalovali popelnice a ničili obchody i pobočky bank.

Důchodkyně Jacqueline vzpomíná na silné nepokoje z roku 1968. Ani tehdy se prý lidé nechovali tak agresivně.

„Narodila jsem se krátce po druhé světové. Poznala jsem chudobu. Chodili jsme do práce a vydělávali. Není ale přece možné se mstít na lidech, kteří pracují. Myslím, že Francie přijímá příliš uprchlíků. Rozhodně nejsem rasistka. Jen říkám, že pak nevíme co s nimi. Oni se dostanou do špatné situace, která vyústí tímto způsobem,“ míní.

Výtržníci poničili ve městě L'Haÿ-les-Roses několik obchodů, pobočky bank a zapálili popelnice | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Vybavení a organizovaní

Francouzský prezident Emmanuel Macron v úterý přijme 220 starostů, na jejichž města výtržníci v posledních dnech zaútočili. Terčem útoku se stala i radnice v městečku L'Haÿ-les-Roses, kterou chtělo zapálit několik desítek lidí.

Oheň a šrámy. Smrt mladíka byla jen rozbuškou, ve Francii bublají neřešené problémy Číst článek

„Bylo jich asi osmdesát. Přijeli sem, zaútočili na radnici a snažili se ji zapálit. Bylo nás tady akorát sedm městských policistů a podařilo se nám jejich útok odrazit,“ popisuje policista Eric Vergne.

Podle něj byli výtržníci velmi dobře vybavení i organizovaní.

„Měli zápalné lahve, páčidla, sekery, kameny, stříleli po nás pyrotechniku. Byli zahalení a velmi dobře organizovaní. Situaci u nich monitoroval člověk na skútru, který ostatní výtržníky informoval o přesunech policistů a dával jim vědět, kde můžou zaútočit,“ přibližuje.

Radnice města L’Haÿ-les-Roses na pařížském předměstí, která se v minulých dnech stala terčem výtržníků. Nedaleko odtud zaůtočili na dům starosty, ve kterém byla jeho manželka a děti ve věku 5 a 7 let. Asociace starostů svolala shromáždění ke všem radnicím ve Francii.@iROZHLAScz pic.twitter.com/3Zr3bvNMYW — Martin Balucha (@MartinBalucha) July 3, 2023

Policistům podle Erica chybí větší uznání ze strany vlády i vybavení jako třeba slzné granáty nebo granáty s gumovými kuličkami. „Ty by nám umožnili se stáhnout do bezpečí. Bez nich jsme měli co dělat, abychom utekli. Bylo na nich vidět, že nás chtějí zabít,“ dodává.

Francouzská policie zadržela podle ministerstva vnitra za poslední týden na 3200 lidí. Jejich věkový průměr je 17 let. Většina z nich dosud neměla policejní záznam.