Francie začíná s evakuací Evropanů z Nigeru. České ministerstvo tam neeviduje žádné krajany

„Vzhledem ke zhoršující se bezpečnostní situaci v Nigeru a s využitím relativního klidu v Niamey se připravuje letecká evakuace z Niamey,“ napsalo v úterý francouzské velvyslanectví svým občanům v Nigeru, což posléze potvrdilo také ministerstvo zahraničí v Paříži.

Evakuace podle zprávy bude „koordinována s nigerskými ozbrojenými silami“.

„Vzhledem k situaci v Niamey, násilí proti našemu velvyslanectví předevčírem (v neděli) a skutečnosti, že vzdušný prostor je uzavřen a naši občané nemohou odletět vlastními prostředky, připravuje Francie evakuaci svých občanů a (dalších) evropských občanů, kteří chtějí opustit zemi,“ uvedla francouzská diplomacie.

„Evakuace bude zahájena dnes,“ dodala Paříž v úterý.

První evakuační let již podle informací agentury AFP odletěl do Niamey, doba letu činí zhruba pět hodin. Podle francouzské ministryně zahraniční Catherine Colonnaové se Francii evakuaci svých občanů podařilo vyjednat s nigerskými úřady.

Italské ministerstvo zahraničí rovněž v úterý oznámilo, že také italská vláda zařídí repatriační let z nigerského hlavního města.

České ministerstvo zahraničí Čechy v Nigeru neeviduje v cestovatelském systému Drozd ani žádným jiným informačním kanálem, sdělil mluvčí úřadu Daniel Drake.

Vojenská junta v Nigeru minulou středu provedla státní převrat, svrhla demokraticky zvoleného prezidenta Mohameda Bazouma, zatkla tři ministry svržené vlády a několik dalších politiků. V pátek nigerští vojenští velitelé prohlásili generála Abdourahamaneho Tianiho za novou hlavu státu.

Francie, někdejší koloniální vládce Nigeru, převrat odsoudila a vyzvala k návratu prezidenta Bazouma do funkce.

V neděli stoupenci junty pochodovali ulicemi hlavního města Niamey s ruskými vlajkami a skandovali protifrancouzská hesla a jméno ruského prezidenta Vladimira Putina. Nakonec zapálili dveře francouzské ambasády, než je rozehnaly bezpečnostní složky.

Niger byl dosud považován za posledního spolehlivého partnera Západu v boji proti džihádistům v oblasti Sahelu, napsala agentura AP s tím, že Západ v oblasti s Ruskem soupeří o vliv v boji proti extremistům.

Francie má v Nigeru 1500 vojáků, kteří vedou společné operace s Nigerijci. Spojené státy a další evropské země také pomáhají s výcvikem tamních sil. Loni v Nigeru žilo podle francouzské diplomacie bezmála 1200 francouzských občanů.

Šéf unijní diplomacie Josep Borrell v sobotu oznámil, že Evropská unie kvůli převratu pozastavila finanční podporu a bezpečnostní spolupráci s Nigerem. Rozvojovou a další finanční pomoc Nigeru v sobotu pozastavila také Paříž.

Africká unie (AU) mezitím vyzvala k tomu, aby byl v Nigeru do 15 dnů obnoven ústavní pořádek a aby se vojáci okamžitě vrátili do kasáren. Hospodářské společenství západoafrických států (ECOWAS) v neděli juntě dalo týdenní ultimátum a pohrozilo vojenským zásahem.

Niger military coup rises #geopolitical concerns for future Africa #energy supply to Europe via Trans Saharan Gas Pipeline/TGSP project also known as NIGAL will pump up to 30bn m³/yr of gas from Nigeria to Algeria 4,128kms (via Niger) all over to Europe. pic.twitter.com/JYeIQtXILx