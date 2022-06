Dokument o Putinovi a zakázaná televize. Novináři z Ruska nalezli azyl v Paříži

Stovky novinářů už opustily Rusko kvůli válce na Ukrajině i cenzurním zákonům. Odešly nejen zahraniční štáby a zpravodajové renomovaných mediálních domů, ale taky ruští novináři, kteří pracovali pro ruská nezávislá média. Patří mezi ně moderátor soukromé televize Dožď Denis Katajev a investigativní novinářka Anastasia Kirilenková, která natočila dokument o Putinovi a jeho vazbách na podsvětí. Oba ruští novináři se usadili v Paříži. Paříž 20:00 1. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský novinář a moderátor TV Dožď Denis Katajev | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Je tu stále otázka ruských špionů, kteří tady můžou pracovat. Jsou tu například lidé, kteří se vydávají za oponenty ruského režimu, ale v Rusku je přitom nikdo nezná. Jsem přesvědčená, že to jsou agenti,“ říká novinářka Anastasia Kirilenková.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o ruských novinářích ve Francii

„Nemyslím si, že by to byli zrovna lidé, kteří by proti někomu použili novičok. Je ale jisté, že nás monitorují, že si zapisují co paní Kirilenková dělá. Mám pravidlo, které platí už od sovětské éry, že o těch největších projektech, na kterých pracuji, do doby publikování článku nikomu nic neříkám,“ dodává Kirilenková.

Novinářka odjela z Ruska v roce 2014 po ruské anexi Krymu. Už tehdy prý ruský režim omezoval svobodu tisku. Pracovala v Rádiu Svobodná Evropa a kvůli jejím reportážím chodily do redakce stížnosti a varování.

„Zabývám se hodně Putinovým korupčním systémem a jeho vazbami na organizované zločinecké skupiny,“ popisuje Kirilenková.

„Jde o to, že někteří ruští oligarchové ukradli hodně peněz a na západě provádějí podvratné operace, aby se zavděčili ruskému režimu. Jedním z těchto oligarchů je Vladimir Jakunin, který má stále kancelář na pařížském bulváru Champs-Elysées,“ upřesňuje.

Putin, Mafie a Rusko

S Vladimirem Jakuninem udržoval kontakty i český prezident Miloš Zeman, který jezdil na jím pořádané mezinárodní konference na řeckém ostrově Rhodos.

Anastasia Kirilenková pracuje pro ruský investigativní server Insider i pro Mezinárodní mírové rádia se sídlem ve francouzské vesnici Auros. Natočila také dokument s názvem Putin, Mafie a Rusko v produkci francouzské společnosti KM.

Ustupovat Putinovi znamená dávat mu další prostor pro jeho politiku války, tvrdí bývalý diplomat Kolář Číst článek

Snímek pojednává o Putinových vazbách na organizovaný zločin v Petrohradu v 90. letech a vypovídá v něm i tehdejší člen japonské mafie Jakuza. Ruská investigativní novinářka v poslední době sledovala i podivná úmrtí ruských oligarchů např. Sergeje Protosenji z plynárenského gigantu Novatek, který měl vilu ve francouzském Bordeaux a kterého našli mrtvého i s rodinou ve Španělsku.

„Našli ho pověšeného. Neobjevili na něm žádné stopy krve. Přitom to měl být on, kdo údajně zavraždil svou rodinu. Další oligarcha byl prý otrávený ropuším jedem. Myslím, že měli přístup k příliš citlivým informacím, a že jejich smrt byla varováním pro ostatní. Teoreticky je mohli vyhledat i západní špioni, aby zjistili, jak můžou zabavit Putinův majetek.“

Ruská investigativní novinářka s ukrajinskými kořeny kritizuje francouzskou vládu za místy naivní přístup k Rusku.

Ruská investigativní novinářka Anastasia Kirilenko | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Rusko si s Francii pohrává. Francouzi si myslí, že mají s Rusy výsadní komunikační kanály. To je samozřejmě směšné. Rusko pokládá Francii za průměrnou mocnost a to ještě v tom lepším případě. Rusové si dělají legraci jak z Macrona, tak i z Francie.“

Zájem o nezávislé informace

Třetí den ruské invaze na Ukrajinu z Ruska utekl novinář a moderátor televize Dožď Denis Katajev.

„Skoro všichni kolegové z televize Dožď už odjeli z Ruska. Většina z nich je v Gruzii, v hlavním městě Tbilisi. Někteří jsou také v Turecku. Já jsem tady v Paříži,“ popisuje svůj odchod ze země Katajev.

„ Za pár týdnů bychom chtěli obnovit naše vysílání v Evropě. Plánujeme otevřít několik poboček – například v Amsterodamu a v Rize. V budoucnu možná taky v USA – ve Washingtonu,“ osvětluje.

Rusko uděluje občanství v okupovaných oblastech, mají ho dostat i sirotci a děti bez dozoru Číst článek

37letý novinář vysvětluje, že v Rusku, které na Ukrajině vystupuje jako agresor, nemohl déle zůstat. Teď pracuje v zahraniční redakci francouzského veřejnoprávního rozhlasu.

„Zpracovávám témata z Ruska a z Ukrajiny. Dělal jsem například rozhovor s matkou námořníka z potopené ruské lodi Moskva. Mluvil jsem taky s Ukrajincem, který byl násilně odvlečený do Ruska a s dalšími lidmi zasaženými válkou,“ uvádí novinář.

Denis Katajev je přesvědčený, že je v Rusku, hlavně ve větších městech, stále dost lidí, kteří mají zájem o nezávislé informace.

„Sociální sítě TikTok, Facebook, Instagram a Twitter jsou v Rusku zablokované. Youtube ale není. V Rusku je stále možné získat nezávislé informace například prostřednictvím VPN připojení. Myslím, že lidé hlavně ve větších městech mají o tento typ informací zájem,“ věří.

Katajev ve vysílání televize France 24 požádal francouzského prezidenta Emmanuela Macrona o rozhovor. Zeptat by se ho prý chtěl na to, proč ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi dělá psychoterapeuta a proč věří v Evropskou unii.