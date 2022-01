Francouzská Ústavní rada schválila očkovací pasy. Návštěva restaurace či kina se bez vakcíny neobejde

Francouzská Ústavní rada v pátek schválila zákon o povinném očkovacím pase. K návštěvě restaurace, kina, divadla, ale i pro cestu dálkovým vlakem tak bude v zemi od pondělí nutné předložit potvrzení o očkování proti covidu-19. Účasti na politických shromážděních se ale vakcinační pas podle rozhodnutí rady týkat nebude. Paříž 19:26 21. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do kaváren ve Francii budou moct od pondělí pouze očkovaní | Foto: Eric Gaillard | Zdroj: Reuters

Vakcinační pas bude ve Francii od pondělí 24. ledna povinný pro všechny nad 16 let.

Lidé bez platného očkování proti covidu-19 tak nenavštíví kavárny, restaurace, bary, ale ani divadla nebo kina. Negativní test či potvrzení o prodělání onemocnění už nebude stačit ani pro cestování hromadnou dopravou na delší vzdálenost.

Ústavní rada schválila i nejkontroverznější část koronavirového zákona, která umožňuje personálu v restauracích či barech kontrolovat spolu s očkovacím pasem také osobní doklady. Předložení dalších průkazů má zabránit používání padělků či certifikátů někoho jiného.

Francouzská obdoba ústavního soudu naopak zvrátila část zákona, která vyžadovala podstoupené očkování i pro účast na politických setkáních. Podle Ústavní rady by necelé tři měsíce před prezidentskými volbami omezení zasahovalo do svobody občanů sdílet své názory.

Očkovací pas budou dočasně moci využívat také lidé, kteří se do 15. února nechají naočkovat první dávkou vakcíny a zaváží se, že druhou dávku podstoupí o měsíc později. V takovém případě můžou veřejná místa navštěvovat po předložení negativního testu s platností 24 hodin.

Pro to, aby byl průkaz platný dlouhodobě ale dvě dávky vakcíny stačit nebudou. Booster bude nezbytný po sedmi měsících od ukončeného očkování a podstoupit posilující dávku v horizontu sedmi měsíců bude stejně tak nutné v případě prodělání covidu-19.

Nový vakcinační pas má v zemi nahradit dosavadní zdravotní průkaz. Ten kromě očkování sloužil také k prokazování se negativním testem nebo proděláním onemocnění covid-19. Od pondělí bude ale původní pas stačit pouze pro vstup do zdravotnických zařízení.

Pandemie ve Francii

Očkovací průkaz je součástí plánu prezidenta Emmanuela Macrona pro boj s pandemií. Macron se netají tím, že jeho cílem je zkomplikovat život lidem odmítajícím vakcínu natolik, aby se nakonec rozhodli očkování podstoupit.

Právě plánované pasy se ale v některých kruzích setkaly s odporem a zhruba 120 politických činitelů se rozhodlo obrátit se na Ústavní radu.

Ta ale zdůraznila, že nová opatření „musí být přiměřená zdravotním rizikům“. Očkovací pasy by tak měly přestat být vyžadovány jen, co to vývoj pandemie koronaviru umožní.

Zavedení očkovacích pasů ale nebude jedinou změnou v protikoronavirových opatřeních. Francie od 2. února plánuje zrušit povinné zakrytí úst a nosu, rozvolnit by se měly také restrikce týkající se práce z domova nebo limity pro počet návštěvníků zábavních a sportovních událostí.

V druhé půlce února by se měly otevřít i noční kluby a obnovit koncerty na stání. Lidé v kinech nebo na stadionech si pravděpodobně znovu budou moct pořídit občerstvení.

Ve středu bylo v zemi potvrzeno 425 tisíc pozitivních případů nákazy, za pondělí testy odhalily dokonce rekordních 464 tisíc nakažených. Počty pacientů s covidem-19 na jednotkách intenzivní péče se ale stabilizovaly.