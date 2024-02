Francie odvysílá nový dokument o ruských špionech. Dva z nich jsou podezřelými u výbuchu ve Vrběticích

Francie, hnízdo špiónů. Tak se jmenuje nový dokumentární film, který večer odvysílá francouzská veřejnoprávní televize. Části snímku už televize zveřejnila a viděl je i stálý zpravodaj Radiožurnálu v Paříži Martin Balucha. Od stálého zpravodaje Paříž 20:06 11. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Špioni se snažili dostat do i blízkosti někdejšího prezidentského kandidáta Jeana-Luca Mélenchona | Foto: Fabrice Coffrini | Zdroj: Profimedia

Dokument popisuje, jak se ruští špioni snažili získat spolupracovníky ve Francii. Konkrétně měli zájem například o novináře. Dokument popisuje jeden konkrétní případ, jak francouzského nezávislého novináře Romana Mielcareka kontaktoval v roce 2013 jistý Sergej Solomasov. Později se ukázalo, že to byl přidělenec ruské ambasády.

Solomasov se o francouzského novináře zajímal i proto, že se zabýval vojenskými tématy. Novinář v dokumentu popisuje, že se s ruským špionem sešel a ten se rychle snažil zjistit jeho slabé stránky. Ptal se ho na soukromí, ptal se ho na to, kolik vydělává, s kým žije a podobně. Nedlouho po této schůzce tohoto francouzského novináře kontaktoval člen francouzské kontrarozvědky a informoval ho o tom, že Solomasov je ruským agentem.

Schůzky pokračovaly i nadále, protože francouzský novinář začal spolupracovat s francouzskou kontrarozvědkou, právě proto, aby jim poskytl další informace o ruském agentovi. Před dvěma lety informoval francouzský deník Le Monde o tom, jak se ruští agenti pokoušeli získat pro spolupráci mladé studenty vysokých škol prostřednictvím serveru Leboncoin, což je server, kde lidé nabízejí nebo nabízeli doučování. Také se tam prodávají věci z domácnosti. Takže i tento kanál ruští špioni využívali k získávání spolupracovníků.

Chtěli do vysoké politiky

Chtěli se dostat i do okolí vysoce postavených francouzských politiků. Třeba zmíněný Sergej Solomasov, se před prezidentskými volbami v roce 2017 snažil dostat do okolí lídra levicového hnutí Nepoddaná Francie a taky neúspěšného prezidentského kandidáta Jeana-Luca Mélenchona. Využít k tomu chtěl jeho tehdejšího poradce pro zahraniční a vojenské otázky Djordje Kuzmanoviče.

Sám Kuzmanovič právě v tomto dokumentu francouzské veřejnoprávní televize popisoval, že se Rusům Mélenchonova politika líbila, protože Mélenchon navrhoval například odchod Francie ze Severoatlantické aliance. Rusové prý tehdy Nepoddané Francii nabízeli na prezidentskou a další politické další kampaně 500 000 eur, v přepočtu tedy přes dvanáct a půl milionu korun. Poradce tohoto bývalého prezidentského kandidáta Jeana-Luca Mélenchona v dokumentu uvádí, že byl okamžitě proti přijetí této finanční podpory.

Francie před dvěma lety vyhostila přes 30 ruských diplomatů s vysvětlením, že přítomnost těchto lidí na území Francie byla proti bezpečnostním zájmům země. Z tohoto poměrně strohého vyjádření lze vyvodit i to, že to mohli být, a pravděpodobně byli, také špióni. Francie je vyhostila pár měsíců po zahájení ruské invaze na Ukrajinu v únoru roku 2022, v době, kdy byly zveřejňovány informace o masakru v ukrajinské Buči, to byla taky koordinovaná akce.

Výbuch ve Vrběticích

Tehdy ruské diplomaty vyhošťovalo několik evropských zemí včetně například Německa i České republiky. Ve východní Francii měli údajně základnu i ruští agenti podezřelí z výbuchu ve Vrběticích.

Deník Le Monde to zdůvodnil tím, že tam měli klid na práci. Mezi lety 2014 a 2018. přechodně bydleli ve městech jako je Évian a Chamonix, což jsou poměrně luxusní resorty v Savojských Alpách zároveň to měli blízko do Švýcarska na letiště do Ženevy.

Tyto základny využívala právě speciální jednotka ruské rozvědky GRU s označením 29155 a jistě si posluchači vydat vybaví, že součást této jednotky jsou nebo byli právě i špióni Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin, právě podezřelý z podílu na výbuchu ve Vrběticích.

Tito špioni měli využívat právě základny na východě Francie. Podle zdrojů deníku Le Monde ruští agenti z východní Francie neorganizovali žádném diverzní akce přímo ve Francii, ale spíše organizovali a podíleli se na činnostech ruské rozvědky a agentů jinde ve světě, tak, jako třeba ve Vrběticích.