Tenis na vozíčku a s hendikepovanými sportovci. Francouzští studenti absolvovali olympijský kurz

Olympijské hry v Paříži příští rok mají přinést sport nejen na obrazovky ale také do domácností. Francouzská vláda chce, aby lidé i díky hrám začali víc sportovat. Kabinet prezidenta Emmanuela Macrona investuje do výstavby tisíce nových hřišť a plánuje i sportovní kampaň. Stále ale platí, že klíčový vliv na sportování dětí mají školy. Studenti ze střední školy na předměstí Paříže si proto vyzkoušeli tenis vozíčkářů. Od stálého zpravodaje Paříž 18:00 9. prosince 2023

„Říkal jsem si, že tenis sám o sobě je technicky dost složitý, na vozíku to je ale ještě dvakrát komplikovanější. Sportovci jsou skutečně odvážní, že do toho jdou a chtějí to hrát profesionálně,“ popisuje 15letý student střední školy Kelyan.

Sportovní vozík se od toho městského liší, má nakloněná kola a třetí kolečko vzadu. „Díky němu se nepřevrhnete a můžete se rychle otočit. U městského vozíku jsou kola rovně a celé křeslo je takové kompaktnější, abychom to měli jednodušší v každodenním životě,“ říká tenista s hendikepem Kevin.

Exkurzi do tenisového klubu na předměstí Paříže zorganizoval učitel Victor. Sám si sport na vozíku rozhodl vyzkoušet.

„Je to radost a uskutečnění projektu, na kterém pracujeme už od května. Program je rozdělený do čtyř rovin. To, co se odehrává tady, to je sportovní průprava. Teď si studenti zkouší tenis vozíčkářů. Zvažujeme něco podobného i pro dráhovou cyklistiku nebo BMX, protože máme hned vedle velodrom,“ uvádí možné další možnosti.

„Chceme taky děti seznámit se sportovci i s dalšími profesemi, které se pohybují kolem sportu, jako jsou třeba novináři. Plánujeme i výstavu a sportovní setkání, při kterém by žáci vybírali peníze na asociaci dle své volby,“ dodává učitel.

Student střední školy Kelyan | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Victora olympijské hry fascinují už od dětství. Učí ve městě Montigny-le-Bretonneux, které příští rok bude hostit hned čtyři olympijské disciplíny. Řekl si, že spojí svou olympijskou vášeň s profesí učitele, a vytvořil olympijský kurz, na který nalákal nejen studenty, ale i učitele.

Jeho třídu doprovází tělocvikář Thomas, který má výhrady k výuce sportu na školách.

„Uvítali bychom víc finančních prostředků, abychom mohli zaplatit autobusy a jet na závody. Bojujeme taky s tím, že tělocvičny na pařížském předměstí jsou přeplněné. Třeba ve středu odpoledne nemůžeme se třídou na tenis, protože si haly rezervují sportovní kluby,“ vyjmenovává tělocvikář.

Po úrazu na vozík

Studenti měli unikátní příležitost, viděli totiž trénovat profesionální tenistku Charlotte Fairbankovou.

„Trénuji dvě až čtyři hodiny na hřišti a pak tak hodinu a půl v posilovně. Potom následuje fyzioterapie a regenerace. Tenhle režim mám tak pětkrát týdně, občas i v sobotu, ale to spíš výjimečně. Potom mám dost turnajů,“ popsala.

Fairbanková měla před lety úraz a skončila na vozíku. Díky tenisu přehodnotila pohled na své zranění a poznala i jiné sportovce s podobnou zkušeností.

Teď se připravuje na hry v Paříži. „Poslední termín pro kvalifikaci na paralympijské hry je 15. července 2024, to znamená jen pár týdnů před zahájením her. Abyste se jich mohl zúčastnit, tak musíte být mezi 24 nejlepšími hráči na světě a mezi 4 nejlepšími ve své zemi. Já jsem 25 v celosvětovém žebříčku, takže jsem těsně na hraně,“ říká.

Drahé vstupenky na hry

Na olympijské hry se těší i 15letá Clara. Určitě se prý bude dívat na televizi. Ráda by se na některé disciplíny podívala i osobně na stadionech, ale neví, jestli se na sportoviště dostane kvůli drahým vstupenkám.

„Sestra dělá atletiku, chtěli jsme se na ni podívat na olympiádě, ale vstupenky jsou příliš drahé. Dívaly jsme se na to taky dost pozdě,“ přiznává.

Lístky na atletiku jsou stále k mání, ale stojí v řádech několika set eur. Dražší bude na olympiádě i ubytování nebo doprava. Jedna noc v pařížském hotelu vyjde v průměru na 17 tisíc korun. Jednorázový lístek na MHD zdraží dvojnásobně v přepočtu na 100 korun.