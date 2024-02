Francie se loučí s ministrem, který pomohl zrušit trest smrti. Havel mu dal Řád Tomáše Garrigua Masaryka

„Tuhle asociaci jsme s přítelem Motejlem založili krátce po sametové revoluci. Říkali jsme si tehdy, že už konečně přišel čas demokracie a právního státu a že by bylo dobré, aby francouzští a čeští právníci spolupracovali a rozvíjeli trvalé vazby,“ popsal Robert Badinter v roce 2008 pro zahraniční vysílání Českého rozhlasu. Badinter se do Česka vracel pravidelně. Do Prahy přijel už krátce po revoluci na jaře roku 1990. Tehdy ho na letišti vítal nový předseda Nejvyššího soudu Otakar Motejl.

„U letadla čekal pan Motejl s květinami. To bylo poprvé co, jsem ho viděl. Pak jsme myslím jezdili v prostorných černých autech bývalých aparátčíků. Badinter a Motejl velmi rychle navázali pevné přátelství,“ vzpomínal francouzský advokát Yves Laurin, který bývalého předsedu francouzské Ústavní rady do Československa doprovázel. Motejla i Badintera podle něj spojovala podobná životní zkušenost.

„Byli ze stejné generace a měli podobnou životní cestu. Zažili předválečné období, nacistickou okupaci i válku. Spřátelili se. Sdíleli společné porozumění, nadhled, moudrost, blízkost k Evropě i stejný podhled na nejvyšší soudy nebo ústavní rady. Nebyli to jen teoretikové, ale tvůrci,“ doplnil Laurin.

Robert Badinter vstupuje do dějin jako advokát, politik i minstr spravedlnosti, který neúnavně bojoval za zrušení trestu smrti. A to v době, kdy pro jeho zachování bylo přes 60 procent Francouzů. V r. 1981 se mu podařilo uzákonit zrušení trestu smrti ve Francii. Proti nejvyššímu možnému trestu ale bojoval i za hranicemi své vlasti. Vystoupil proti němu i na konferenci v Praze začátkem 90. let, potvrzuje francouzský advokát Yves Laurin.

Trest smrti nemá smysl

„Mluvil o tom, že trest smrti nemá žádný účel ani smysl a že soudy nemůžou zabíjet. To byla jeho základní myšlenka, že justice nemá zabíjet,“ pokračuje Laurin.

Československý parlament zrušil trest smrti jen několik týdnů po Badinterově konferenci v Praze. Francouzský Advokát Yves Laurin převzal po Badinterovi funkci ve vedení francouzsko-české asociace Masaryk. Ve své pařížské kanceláři má dodnes fotografie obou zakladatelů asociace z Prahy začátkem 90. let.

„Na fotkách vidíte, jak pánové Badinter a Motejl podepisují zakládající listiny naší asociace. Já jsem tadyhle. Bylo mi tehdy asi 40. Badinter se nikdy nezměnil, byl pořád stejný,“ říká Laurin.

V r. 2001 Václav Havel předal Badinterovi Řád Tomáše Garrigua Masaryka.

„My jsme to s Otou Motejlem panu prezidentovi navrhli. A byli jsme šťastní, že došlo k té dekoraci. Robert Badinter přece jen trochu dostal českou justici a český právnický svět do negermánské části Evropy. My jsme byli historicky napojení na ústavní soudnictví a ústavní sféru rakouskou a německou. Díky Robertu Badanterovi se nás podařilo dostat do té frankofonní, románské části Evropy,“ uvedl bývalý ministr spravedlnosti a předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.

Díky asociaci Masaryk do Česka přijížděli významní francouzští právníci, z jejichž zkušeností čerpali po pádu komunismu jejich čeští kolegové.

„Těm z nás, kteří se nějakým způsobem podíleli na transformaci právního řádu nebo na pěstování svobodné advokacie, to bylo velice přínosné,“ popsal děkan Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni Stanislav Balík, který vede české křídlo asociace Masaryk.

Asociace dodnes pořádá společné přednášky. Příští je v plánu v květnu a bude se věnovat umělé inteligenci. Při této příležitosti chtějí Češi a Francouzi společně vzdát hold bojovníkovi proti trestu smrti a spoluzakladatelovi francouzsko-české právnické spolupráce – Robertu Badinterovi.