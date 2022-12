Policie ve Francii zpřísňuje dohled nad náboženskými místy. Reaguje tak na vysoké riziko terorismu

Policie a vojáci ve Francii zpřísňují před vánočními svátky dohled nad oblastmi s vysokou návštěvností lidí a nad náboženskými místy. Francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin posílení bezpečnosti zdůvodnil nejen stále vysokým stupněm teroristické hrozby, ale také současně napjatou situací ve světě. Od stálého zpravodaje Praha/Paříž 13:15 23. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tentokrát by francouzští policisté měli zaměřit svou pozornost hlavně na prostranství, kde se lidé shromažďují (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Darmanin chce, aby policisté byli vidět u těch nejexponovanějších a nejnavštěvovanějších náboženských míst. V Paříži je to katedrála Notre-Dame, bazilika Sacré-Coeur nebo katedrála nejsvětější Trojice poblíž Eiffelovy věže. Jde o oblasti kolem kostelů, katedrál, které jsou i normálně pod drobnohledem bezpečnostních složek.

To nejlepší z francouzské a angloamerické literatury. Rozpad společnosti, toxické mužství a příběh otrokyně Číst článek

Tentokrát by francouzští policisté měli zaměřit svou pozornost hlavně na auta zaparkovaná poblíž náboženských budov a na prostranství, kde se lidé shromažďují. Měli by dohlížet na příchody a odchody věřících. Pro zajištění bezpečnosti by měli spolupracovat s vedením hlídaných institucí a budov.

Zvýšená bezpečnostní opatření se týkají celých vánočních svátků, a to nejen těch křesťanských, ale i židovských, či pravoslavných. Nejde jen o exponovaný Štědrý den, ale i o židovský Svátek světel, který Židé už nyní slaví až do 26. prosince. Policisté se soustředí i na pravoslavné Vánoce začátkem ledna.

Na bezpečnost při vánočních svátcích dohlíží ve Francii i vojáci z operace Sentinelle, kterou Francie spustila po teroristických útocích v Paříži v roce 2015. Následně francouzská vláda tuto operaci posílila po útocích na hudební klub Bataclan a také na restaurace v Paříži.

V operaci je po celé Francii nasazených na deset tisíc vojáků a tři tisíce jsou v záloze. Několikrát už se mluvilo i o jejím zrušení. Bývalý ministr obrany a zahraničí Jean-Yves Le Drian před sedmi lety říkal, že tato operace stojí denně milion eur.

Odborníci také upozorňují, že tato operace představuje velkou zátěž pro francouzskou armádu. K jejímu ukončení ale není politická vůle. Bylo by to velmi těžké, zvláště v této napjaté době, kdy jsou vojáci vidět v ulicích v Paříži stále. Například v Lucemburských zahradách, kde sídlí francouzský Senát.