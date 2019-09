Francie se loučí s bývalým prezidentem Chirakem, před Invalidovnou stojí ve frontě stovky lidí

Stovky lidí přišly v neděli k pařížské Invalidovně, aby se rozloučili s Jacquesem Chirakem, bývalým francouzským premiérem, který zemřel ve čtvrtek ve věku 86 let. Rakev byla umístěna u vchodu do katedrály svatého Ludvíka, která je součástí komplexu Invalidovny. Lidé se mohou podepisovat i do kondolenční knihy. V pondělí, které bude dnem smutku, bude bývalý prezident pohřben po zádušní mši, na níž se čekají tři desítky světových státníků.

Od zpravodaje z místa Paříž 16:20 29. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít