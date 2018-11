Před sto lety v Paříži vybuchla továrna na granáty. Rodiny obětí si událost připomněly u nové pamětní desky

Ve Francii v těchto dnech slaví sté výročí od konce první světové války. Francouzský prezident Emmanuel Macron už několik dní objíždí klíčová místa spojená s Velkou válkou – jak Francouzi říkají první světové. Kulaté výročí ale není ale jen o politických jednáních a návštěvách hlavních bojišť. Francouzi si v Paříži připomněli například výbuch továrny na granáty, při kterém v roce 1915 zemřely desítky lidí. Reportáž Paříž 12:10 10. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odhalení pamětní desky v Paříži | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Jsem dojatá. Už v dětství mi o té strašné události vyprávěli. Mrzí mě, že už tu není můj otec, aby to viděl. Byly mu čtyři roky, když jeho matka zemřela při explozi. Staraly se o něj pak tety, protože jen několik měsíců předtím přišel i o svého otce. Poznamenalo ho to na celý život,“ svěřuje se reportérovi Radiožurnálu u nové pamětní desky 75letá paní Michelle.

Babička paní Michelle při výbuchu zemřela | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Během odhalení držela v rukou portrét své babičky, jež při explozi továrny zemřela.

Nově odhalená pamětní deska je umístěná na domě, který se nachází přímo na rohu rušných ulic Tolbiac a Moulin des Près a píše se na ní:

Na tomto místě dne 20. října 1915 továrna inženýra Louise Billanta vyrobila a shromažďovala až 15 tisíc granátů denně. Exploze tu zdevastovala skoro celou čtvrť a zemřelo při ní 46 lidí a 97 jich bylo zraněných.

„Je to důkaz, že pří válce neumírají jen ti, co v ní bojují. V hrozných podmínkách umírají i civilisté. Je to, jako kdyby byli na bojišti,“ myslí si bývalý voják Joseph Aubry, který je původem z Vietnamu a cvičil vojáky do bojových misí.

Bývalý francouzský voják Joseph Aubry | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

První explozi pařížské továrny podle dochovaných záznamů zavinil pád jednoho pytle s granáty. Další výbuchy se pak prý ozývaly po čtvrthodinových intervalech.

„Kostel otevřel své dveře a přijal všechny zraněné i ty, kteří přišli o své domovy. Samotný kostel byl taky poničený, výbuch vybil vitráže,“ vypráví Henri de l’Eprevier, který je farářem v nedalekém kostele. Podle něj to byli naši předci, kdo nám zajistili svobody a mír, ve kterých teď žijeme.

„Jsme šťastní, že tady máme svobodu a mír. Neměli bychom ale zapomínat na naše prarodiče, kteří za to ale často zaplatili svými životy. Měli bychom jim být věční, že si teď té svobody a míru můžeme užívat,“ dodává farář.

Farář Henri de l’Eprevier | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Na odhalení pamětní desky přišel i Samuel, jehož otec v první světové válce bojoval.

„Můj otec bojoval v první světové válce. Narodil se v roce 1898. Mobilizovali ho v dubnu roku 1917. Na frontu ho ale poslali až v květnu a zůstal tam do listopadu. V roce 1918 byl taky u Verdunu.“

Hlavní vzpomínkové akce chystají Francouzi na neděli tedy na den podepsání příměří. Do Paříže se chystají desítky státníků z celého světa. Kulaté výročí konce první světové války si ve Francii připomene i český premiér Andrej Babiš (ANO).