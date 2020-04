Před potravinovými bankama na kraji Paříže rostou fronty. Lidí závislých na pomoci kvůli recesi přibývá

Fronta před potravinovou bankou na předměstí jednoho z nejbohatších evropských měst se klikatí stovky metrů: od zavřeného tržiště obklopeného věžovými domy až po čtyřproudou dálnici. Na sklíčených pařížských předměstích počet lidí závislých na potravinové pomoci rychle roste. Přísná karanténní opatření přijatá v boji s koronavirem totiž zemi uvrhla do nejhlubší recese od druhé světové války, napsala agentura Reuters. Paříž 18:57 26. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fronta k potravinovým bankám na pařížském předměstí Clichy-sous-Bois | Zdroj: Reuters

Před tím, než vypukla epidemie, mnoho lidí z předměstí pracovalo v šedé ekonomice, a ze štědrého francouzského sociálního systému tak teď dostávají jen velmi málo. „Když se všechno zastavilo, co lidem zbylo? Nic,“ říká Bachir Ghouinem, dobrovolník v potravinové bance v předměstí Clichy-sous-Bois, které leží asi 20 kilometrů severovýchodně od centra francouzské metropole.

Ghouinem a další dobrovolníci vydávají lidem cukr, těstoviny, sýr, mléko, čerstvé ovoce a zeleninu, které většinou nedarovaly velké řetězce, ale místní obchody. Pomoci během jednoho dne nakonec využije asi 1600 rodin. Dvakrát více, než se očekávalo.

Supermarkety jsou drahé

Clichy-sous-Bois je jen jedním z pařížských předměstí, které patří k sociálně vyloučeným lokalitám v okolí hlavního města. Nezaměstnanost v řadách jejich obyvatel, převážně imigrantů, byla nad celostátním průměrem už před tím, než udeřila epidemie.

Šestačtyřicetiletá Nathalie Barlagneová, která se také zařadila do fronty, pracovala před krizí jako asistentka v jeslích. O práci ale přišla. Nikdy dřív se nemusela spoléhat na charitu, aby zabezpečila svou rodinu, ale potom, co se zavřely místní trhy, už na nákup potravin zkrátka neměla. „Teď musíme nakupovat v supermarketech a to je velmi drahé,“ vysvětluje.

Lidí ve frontě před potravinovou bankou přibývá a zakladatel místní charitativní organizace ACLEFEU Mohamed Mechmach vyzývá k dodržování pravidelných odstupů. „Jinak nebudeme moci dělat to, co děláme,“ upozorňuje. „Prefekt prostě řekne: ‚Se vším přestaňte.‘ A to by byla škoda. Všichni jsme tu ze stejného důvodu,“ dodává.

Násilí a nepokoje

Na pařížských předměstích zjitřila opatření, která ve snaze zastavit šíření koronaviru nařídil prezident Emmanuel Macron, hluboce zakořeněné sociální napětí. Kombinace přeplněných sociálních bytů, lidí s prací „v první linii“ a neklidu mladé generace změnila předměstí v ohniska nákazy a nepokoje. Posledních několik nocí se neslo na několika předměstích ve znamení násilí.

Západně od Clichy-sous-Bois leží předměstí Argenteuil, kde charitativní organizace Kanteho Sakha rozváží potravinové balíčky do domácností. Sakho jich podle svých slov rozveze každý týden 600, ale krok s poptávkou drží jen stěží.

Někteří příjemci potravinové pomoci jsou negramotní, a nejsou tak schopni ani vyplnit formulář, který vláda vyžaduje od lidí, kteří chtějí navzdory celostátní karanténě opustit své domovy. Další rodiny se po uzavření škol potýkají s problémem, jak zajistit dětem tři jídla denně. „Od vypuknutí epidemie se chudoba velmi rozšířila,“ dodává Sakho.