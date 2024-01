Borneová končí ve funkci francouzské premiérky. Favoritem na nového předsedu vlády je ministr Attal

Dosavadní francouzská premiérka Élisabeth Borneová podala demisi. Téměř po dvou letech ji vystřídá nový předseda vlády. Největším favoritem pro tuto pozici je současný ministr školství Gabriel Attal. Pokud by se spekulace potvrdily, stal by se ve 34 letech nejmladším premiérem francouzské novodobé historie. Paříž 8:02 9. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle deníku Le Parisien a Le Figaro je největším favoritem na nového premiéra ministr školství Gabriel Attal | Foto: Stephanie Lecocq | Zdroj: Reuters

Élisabeth Borneová stála v čele francouzské vlády téměř dva roky. Podařilo se jí prosadit kontroverzní důchodovou reformu i novelu migračního zákona. Projednávání obou zákonů zvedlo vlnu kritiky a demonstrací. Borneové velmi klesla popularita.

Prezident Macron chce dát vládě nový impulz. Podle deníku Le Parisien a Le Figaro je největším favoritem na nového premiéra ministr školství Gabriel Attal.

Ten začínal jako mluvčí vlády. Attal získal popularitu u většiny starší střední generace francouzských voličů tím, že zakázal nošení muslimských šátků ve školách. Mladší zase oslovil tím, že veřejně oznámil, že je homosexuál.

Podle nedávného průzkumu pro deník Le Figaro by si asi 36 % dotázaných přálo, aby se stal premiérem právě on. Pokud se tak stane, pak by byl Attal nejmladším francouzským premiérem minimálně od roku 1958.