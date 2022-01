Ve Francii protestují proti vládním opatřením. Nový zákon by neočkovaným znemožnil i jízdu vlakem

Odpůrci očkovacích pasů ve Francii vyšli v sobotu protestovat. Poslanci tamního Národního shromáždění totiž tento týden schválili návrh zákona o zavedení očkovacích pasů namísto těch zdravotnických. Lidé bez vakcíny proti covidu-19 by tak už nemohli do restaurací, kaváren, kin, divadel anebo vlaků. Zákon ale musí ještě schválit Senát. Toulouse 16:55 8. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odpůrci očkovacích pasů protestují proti zákonu, který by lidem, kteří nejsou očkovaní proti onemocnění covid-19, znemožňoval návštěvu restaurací, kaváren, kin, divadel anebo vlaků | Zdroj: Reuters

Největší demonstraci očekávali v Paříži, kde se mělo sejít na 13 000 lidí.

Protestovalo se ale i v jihofrancouzském Toulouse, kde byla demonstrace zorganizována hlavně přes sociální sítě.

Lidé měli transparenty třeba s nápisy Moje budoucnost, moje svoboda. Vlálo také hodně francouzských vlajek. Na vše dohlíželi policisté i těžkooděnci.

Demonstrace v Toulouse se neúčastnili pouze odpůrci očkování a covid pasů, ale i přívrženci hnutí žlutých vest, které dlouhodobě kritizuje postupy vlády. K těm patří i kroky v boji proti koronaviru.

Nevybíravý Macron

Pozdvižení tento týden vyvolal prezident Emmanuel Macron, který prohlásil, že chce naštvat neočkované.

„Nebudu je zavírat do vězení, nebudu je násilím očkovat. A tak je potřeba jim říct: od 15. ledna už nemůžete jít do restaurace, nemůžete jít na skleničku, nemůžete jít na kávu, nemůžete jít do divadla, nemůžete jít do kina,“ nechal se slyšet.

Za své výroky následně sklidil kritiku, a to nejen za nevybíravá slova, ale i za nátlak na ty, kteří mají vážný důvod k odmítání vakcíny proti koronaviru.