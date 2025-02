Do Paříže se vrátí symbol olympijských her. Zářicí balón každé léto ozdobí Tuilerijské zahrady

Do pařížských Tuilerijských zahrad se v létě vrátí balón, který se stal symbolem loňských letních olympijských her. Na sociální síti X to potvrdil prezident Emmanuel Macron. Podle něj tam balón bude každé léto až do olympiády v Los Angeles v roce 2028.

