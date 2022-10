V Paříži volali demonstranti po zvýšení platů a odmítli důchodovou reformu. Odbory účast odmítly

Tisícovky lidí vyrazily v Paříži na pochod proti drahotě i reformě důchodů. Demonstraci v centru francouzského hlavního města pořádá opoziční sjednocená levice. A pochod přímo v Paříži sledoval zpravodaj Radiožurnálu Martin Balucha. Paříž 17:56 16. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oficiální část začala ve dvě hodiny, pochod k náměstí Bastilly měl zpoždění | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Oficiální část demonstrace začala na Národním náměstí ve dvě hodiny, ale pochod, který potom pokračoval až k náměstí Bastily, což je zhruba dva kilometry odtud, měl velké zpoždění.

Svou řeč přednesl bývalý prezidentský kandidát Jean-Luc Mélenchon i další politici. Akce se samozřejmě neúčastnili jen Pařížané. Autobusy sem přijely z různých částí Francie. K vidění byly transparenty například z Horního Savojska, z Alp, což je zhruba šest hodin cesty autem do Paříže.

Na bezpečnost podle informací francouzského rozhlasu dohlíželo na 2000 policistů a četníků. Panovaly obavy, že se do demonstrace zapojí radikálové, tzv. black blok, kteří nosí černé oblečení, černé kapuce tak, aby je policisté nemohli identifikovat, a taky radikální křídlo tzv. žlutých vest.

Demonstranti bývají ale na možné střety připravení. Někteří měli dokonce plavecké brýle proti slznému plynu. Zároveň bylo na Národním náměstí vidět hodně zdravotníků.

Kritika Macrona

Na náměstí hodně zaznívala kritika prezidenta Emmanuela Macrona a jeho vlády. Bylo slyšet skandování lidí, kteří říkali pryč s Macronem, pryč s jeho vládou. Lidé demonstrovali i za zvýšení platů a proti důchodové reformě, kterou prosazuje právě vláda prezidenta Macrona. Ten chce posunout věkovou hranici pro odchod do důchodu na 64, respektive 65 let. Demonstranti chtějí také zvýšit minimální mzdu.

Zastoupení měla i válka na Ukrajině. Demonstranti a příznivci nezávislé dělnické strany skandovali „ani floka, žádnou zbraň do války na Ukrajině“.

Další z hesel, která tu zaznívaly, volaly po výraznějším zdanění miliardářů a velkých podniků, kterým se teď v době energetické krize daří.

A důležitým bodem byla také klimatická politika. Jeden z demonstrantů demonstrantů například poukazoval na historická sucha, která zasáhla Francii letos v létě, a říkal, že je potřeba konečně zakročit.

“Ne Putin, Ne Macron, ne Biden.

Ani floka, žádnou zbraň do války na Ukrajině.”



Skandují příznivci Nezávislé dělnické strany (POI) v centru Paříže.



Protestní pochod pořádá opoziční sjednocená levice. Hlavní tváří je @JLMelenchon.@iROZHLAScz @Radiozurnal1 @CRoPlus pic.twitter.com/Nmo5Lw0xEp — Martin Balucha (@MartinBalucha) October 16, 2022

Účastníci demonstrace tvořili velký mix. Protest organizovala sjednocená levice, to je koalice levicových stran. To znamená, že tady demonstrovali a pochodovali podporovatelé krajní levice a bývalého prezidentského kandidáta Jeana-Luca Mélenchona. Byli tu ale také zástupci tzv. žlutých vest, kteří měli na svých vestách asi 200 termínů demonstrací, které se od roku 2018 konaly.

Distanc odborů

Odboráři účast odmítli, uvedli mají trochu jiné požadavky. Demonstranti na Národním náměstí chtěli zvýšit platy, požadovali vyšší minimální mzdy, ale odborové svazy říkají, že demonstrují proti drahotě. I požadavky, jak je formuloval předseda největší odborové centrály CGT, jsou trošku odlišné.

Odborům se ale hlavně nelíbí politické zastoupení, tedy to, že nedělní demonstrace se odehrávala pod hlavičkou bývalého prezidentského kandidáta Jeana-Luca Mélenchona.

Odbory se tak zapojí, až do velkého úterního protestu. Jak ta velká odborová organizace CGT, tak i další.

Navíc by demonstrace a stávky mohly zasáhnout jak do zdravotnictví, tak i do dopravy, protože budou stávkovat zaměstnanci železnic i pařížského dopravního podniku, a do energetického sektoru, stále trvá stávka v několika rafinériích. Právě i kvůli tomu čelí francouzské čerpací stanice náporu.