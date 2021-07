Provozovatelé bister na plážích ve Francii kritizují změny opatření. Od srpna musí hlídat covid pasy

Zajít si na kávu, na skleničku nebo na oběd půjde od neděle ve Francii už jedině s covid pasem. Země od 1. srpna zavádí povinnost předložit průkaz o bezinfekčnosti ve všech barech, restauracích i kavárnách. Epidemická situace se přitom zhoršuje hlavně na francouzském pobřeží. Kontrolovat covid pas tak budou muset i provozovatelé bister na plážích. A velkou radost z toho nemají. Pornic 10:00 28. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nošení roušek je v některých částech Francie povinné i na přímořských promenádách, na plážích zatím neplatí (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Rybářské městečko Pornic leží na pobřeží Atlantského oceánu. I sem se v létě sjíždějí desetitisíce turistů na dovolenou. Na jedné z malebných pláži provozují svůj stánek s občerstvením už 11 let manželé Stefan a Bernadette.

„Zatím covid pas nevyžadujeme. Je to povinné až od neděle. Budeme ho chtít jen po těch zákaznících, kteří u nás budou sedět na zahrádce. Buď na lehátkách, nebo u stolků,“ říká Bernadette, se kterou natáčel Radiožurnál.

„Je to jasné. Kdo bude jíst u nás, ukáže covid pas. Kdo si jídlo odnese k ručníku, po tom nic chtít nebudeme a je to bez problému,“ upřesňuje její manžel Stefan.

S nošením roušek je to ale odlišné. „O tom rozhoduje místní prefektura. Zatím žádnou povinnost, že jí musíme nosit my i naši klienti, nemáme. I když i to se může ze dne na den změnit,“ říká Stefan.

Nevítané změny

Některé obce i města, nově třeba Bordeaux nebo Nice, opět zavedly povinné nasazení roušek na veřejných místech, na ulicích nebo na přímořských promenádách. Na plážích to zatím neplatí. Neustálé změny jsou navíc pod ostrou kritikou veřejnosti, mnozí jsou z úprav již unavení.

„Pokud bychom museli všechny kontrolovat, tak bychom to vůbec nezvládli. Nemůžeme si dovolit najmout další osobu, která by dělala jen to,“ vysvětluje Bernadette, proč už s manželem další případné úpravy opatření nevítají.

Provozují svůj stánek na malebné pláži s tmavě oranžovým pískem šest měsíců v roce, sezona jim skončí na konci září. Zatím si na výdělky nestěžují. Jak říkají, uvidí se po neděli.