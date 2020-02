‚Číslo hodné léta.‘ Na jihu Francie padají začátkem února teplotní rekordy, nejvíce naměřili 27,8 stupně

Několik extrémně teplých dní zažil o víkendu a v úvodu tohoto týdne jih Francie. Vlna mimořádného počasí vyvrcholila v pondělí odpoledne, kdy na mnoha místech teplota vystoupala nad 25 stupňů Celsia. Meteorologická služba Météo France informovala, že nejtepleji bylo v Cambo-les-Bains na samém jihozápadě Francie, kde bylo denním maximem 27,8 stupňů. V úterý má nicméně bouře Hervé přinést výrazné ochlazení. Paříž 22:29 3. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podobně teplé únorové dny jako letos přinesl druhý měsíc roku také na samém konci 19. století a poté ještě v roce 1966 (ilustrační foto) | Foto: Mtl341/CC0 Creative Commons | Zdroj: Pixabay

Nezvykle teplo bylo v těchto dnech v celé Francii, na jihu země ale v pondělí panovaly prakticky letní podmínky. Přes 26 stupňů Celsia naměřili kromě okolí Biarritzu také na jihovýchodě v Seillans nebo Fréjusu. V obci Guillaumes na úpatí Alp, která leží v nadmořské výšce 788 metrů, v pondělí teplota dosáhla 24 stupňů.

Météo France hovoří o „extrémně mírném“ období. „Nikdy nebylo takto teplo tak brzy v roce na vícero stanicích v jihozápadním kvadrantu Francie,“ citovala meteorology televize BFM TV. Za „číslo hodné léta“ například Météo France označila teplotní minimum zaznamenané v noci na dnešek ve městě Clermont-Ferrand: 14,7 stupňů Celsia.

„Přibývá překonaných teplotních rekordů, povrch Země se ohřívá... takhle to tuto zimu vypadá v Evropě,“ komentovalo situaci na twitteru francouzské ministerstvo pro ekologii. V příspěvku varovalo před „alarmujícími dopady na biodiverzitu“ a vyzvalo ke „všeobecné mobilizaci“ s cílem zastavit klimatické změny.

Vlny extrémně teplého počasí zažila Francie i loni v létě. V červnu se přepisovalo absolutní národní maximum, když v Gallargues-le-Montueux na jihu země naměřili 45,9 stupně Celsia, o měsíc později pak v Paříži poprvé v historii měření vystoupala teplota na 42 stupňů.

BFM TV připomíná, že podobně teplé únorové dny jako letos přinesl druhý měsíc roku také na samém konci 19. století a poté ještě v roce 1966. Před 54 lety ukázaly teploměry 29. února v Saint-Girons v podhůří Pyrenejí hodnotu 31,2 stupně Celsia.

„Teplotní výkyvy tedy nejsou nové. To, co je pozoruhodné, je ale skutečnost, že vysoké teploty přichází na začátku měsíce. Je to předčasná a intenzivní vlna,“ řekl meteorolog Etienne Kapikian. Současnou situaci považuje za jasnou známku globálního oteplování.

Už v úterý ale nejspíše budou muset i na jihu Francie lidé opět obléci mikiny a bundy. Silný severní a severozápadní vítr sem podle všeho přinese výrazné ochlazení a místy také srážky. Například v Tarbes, kde bylo v pondělí odpoledne 25 stupňů Celsia, hlásí předpověď na úterý teplotní maximum o 14 stupňů nižší.