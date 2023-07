Policisté ve Francii si vybírají neschopenky a řeší pouze krizovou práci. Protestují kvůli zatčení kolegy

Ve Francii se vzbouřili policisté. Stovky z nich jsou na pracovní neschopence nebo vykonávají jen nejnutnější činnosti. Reagují tak na zatčení jejich kolegy v Marseille, který čelí podezření z policejního násilí. Od stálého zpravodaje Marseille 21:38 27. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Advokát napadeného muže v Marseille popsal, že ho policisté zbili a skončil vážně zraněný- Údajně měl zlomenou čelist, podlitiny a částečně ztratil zrak (ilustrační foto) | Foto: Juan Medina | Zdroj: Reuters

Vzpouru vyvolalo zatčení policisty v Marseille, který společně se třemi kolegy čelí podezření, že začátkem července zbili jedenadvacetiletého muže.

Incident se stal v centru Marseille v době nepokojů, vyvolaných smrtí sedmnáctiletého mladíka na předměstí Paříže, kterého při dopravní kontrole zastřelil policista.

Advokát napadeného muže v Marseille popsal, že ho policisté zbili a skončil vážně zraněný. Údajně měl zlomenou čelist, podlitiny a částečně ztratil zrak.

Zatčený policista se odvolal proti předběžnému vzetí do vazby a soud by měl v této věci rozhodnout 3. srpna. Policistu podpořily stovky kolegů v Marseille i v dalších oblastech na jihu Francie. Postupně se přidávaly další a teď je to tak, že policisté buď nepracují, anebo výrazně omezili svou pracovní činnost.

Policejní odbory tvrdí, že policisté budou i nadále zajišťovat nezbytné služby, že budou odpovídat na naléhavé urgentní telefonáty, ale už nebudou například ve stejné míře provádět dopravní kontroly.

Rovnost pro všechny

Velký ohlas a zároveň velkou kritiku a vzbudilo také vyjádření vrchního ředitele francouzské policie. V rozhovoru pro deník Le Parisien uvedl, že nemůže spát kvůli tomu, že je tento policista z Marseille ve vězení. Upřesňoval, že policista by neměl před rozhodnutím soudu být ve vězení. A to ani přesto, že by při výkonu své profese udělal nějaké chyb.

Toto vyjádření vyvolalo velkou kritiku hlavně v řadách francouzské krajní levice, například mezi politiky Nepoddajné Francie, bývalého prezidentského kandidáta Jeana-Luca Mélenchona. Tito politici teď tvrdí, že nikdo nemůže být nad zákonem, ani policisté, a označují vyjádření vrchního ředitele francouzské policie za nehorázné.

Francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin se k incidentu dlouho nevyjadřoval a byl za to kritizovaný. Není jisté, že situaci uklisní jeho schůzka s policejními odbory.

Darmanin se nachází v nezáviděníhodné situaci, protože na jednu stranu chce ukázat, že podporuje policisty. Je si vědomý toho, že bez policie neudrží pořádek v ulicích. Obzvlášť v kontextu a nedávných nepokojů. Ale na druhou stranu musí dát najevo, že pro všechny platí stejné normy, i pro policisty ve výkonu profese.

Obdobně se v tomto ohledu vyjádřil i prezident Emmanuel Macron, který řekl, že rozumí policistům, ale že nikdo není nad zákonem.