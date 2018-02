Trenýrky, slipy i kalhotky. Neznámý vtipálek rozvěšuje ve francouzských ulicích spodní prádlo

„Tyto jsou nové, jsou to taková hnízda pro ptáčky. Trocha poezie v tomto bláznivém světě přece neuškodí," popisuje pro francouzský rozhlas obyvatelka města Poligny.

Krajkové kalhotky, trenýrky a slipy se objevily hned na několika místech, vždy pečlivě pověšené vedle sebe a úhledně přišpendlené barevnými kolíčky. Ve čtvrtek různě po městě viselo asi 60 kusů spodního prádla.

„Je to už podruhé, co je tady vidím. Před několika dny byly o kousek dál. Má to třeba co dělat s trhem? Nevím," hádá další z obyvatel.

Šňůry se spodním prádlem byly k vidění u hlavní silnice ale třeba také na náměstí, kde jsou trhy. „Je to takový vtípek, srandička. Nevím, mně se to ale zdá divné,“ nesouhlasí s podivnou výzdobou další obyvatel města.

I když není jasné, kdo prádlo po městě rozvěšuje, tamní obyvatelé mají řadu vysvětlení. „Někteří zjevně nevědí, co dělat se svým volným časem. Může to být ale nějaká narážka na aféru Nicolase Hulota,“ říká jedna z obyvatelek francouzského města.

Naráží přitom na případ francouzského ministra pro životní prostředí, kterého dvě ženy obvinily ze sexuálního obtěžování.

Další místní si myslí, že spodní prádlo je protestem proti výstavbě velkého rekreačního centra v nedalekém lese. A třetí možné vysvětlení, podivná výzdoba prý souvisí s vinařskými slavnostmi, které ve městě budou příští rok.