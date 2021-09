Austrálie chybovala, když zrušila smlouvu na ponorky, uvedl francouzký velvyslanec

„Myslím si, že to byla obrovská chyba. Opravdu velmi špatný postoj k partnerství, protože to nebyl kontrakt, to bylo partnerství, které mělo být založeno na důvěře, vzájemném porozumění a upřímnosti,“ řekl Thébault. Aktuální situaci označil za „neuvěřitelnou, nevhodnou, neadekvátní a neaustralskou“.

Francie je důležitým spojencem, reaguje Washington na spor o zakázku na prodej ponorek Austrálii Číst článek

Austrálie ve čtvrtek oznámila, že odstoupí od smlouvy na výrobu konvenčních ponorek v hodnotě 40 miliard dolarů (866 miliard Kč), který uzavřela s francouzskou firmou Naval Group v roce 2016. Po pěti letech už je hodnota kontraktu v dnešních cenách vyšší.

Místo toho Canberra hodlá postavit nejméně osm ponorek na jaderný pohon, což má umožnit nový bezpečnostní pakt mezi Austrálií, Británií a Spojenými státy oznámený ve středu. Francie označila zrušení dohody za „nůž do zad“ a povolala své velvyslance v USA a v Austrálii ke konzultacím do Paříže.

Austrálie uvedla, že lituje odvolání francouzského velvyslance, váží si vztahů s Francií a bude s Paříží nadále jednat o dalších otázkách.

Austrálie zrušila zakázku na nákup francouzských ponorek. Macron do vlasti povolává velvyslance Číst článek

„Austrálie chápe hluboké zklamání Francie z našeho rozhodnutí, které bylo přijato v souladu s našimi jasnými a sdělenými národními bezpečnostními zájmy,“ uvádí se v prohlášení ministerstva zahraničí.

Ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda v této souvislosti upozornil, že australští politici si v uplynulých letech opakovaně stěžovali, že Francie není a nebude schopna dodat ponorky včas. Vadily jim také vícenáklady, které mělo zajištění dodání ponorek provázet.

To vše v době, kdy Canberra nutně potřebuje modernizovat výzbroj svého námořnictva, aby obstálo tváří v tvář stále asertivnějšímu a technologicky stále lépe vybavenému námořnictvu čínskému.

Spor je největší ranou pro vtahy mezi Austrálií a Francií od roku 1995. Tehdy Canberra protestovala proti rozhodnutí Francie obnovit jaderné zkoušky v jižním Tichomoří a povolala ke konzultacím svého velvyslance, připomíná agentura Reuters.