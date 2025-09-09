Francie potřebuje novu vládu co nejdříve. ‚Výměna premiéra nestačí,‘ tvrdí opozice
Francie se znovu propadá do politické krize. Poslanci svrhli vládu premiéra Francoise Bayroua, protože nesouhlasili s jeho návrhem rozpočtu na příští rok, který obsahoval škrty ve výši 44 milionů eur, v přepočtu přes bilion korun. Lidé slavili pád vlády například v Marseille, Lyonu, Rennes nebo v Paříži. Skandovali, že premiér odešel, a zpívali.
Hlasování v parlamentu bylo skutečně přesvědčivé. 364 poslanců nevyslovilo kabinetu důvěru, vládu naopak podpořilo 194 zákonodárců. Z výsledků vyplývají minimálně dvě věci.
Jednou je, že vládu nepodpořil ani celý vládní tábor a jeho spojenci, což je jistě zklamání pro premiéra Francoise Bayroua. Zadruhé je to první vláda, která za posledních víc než 60 let padla poté, co kabinet a premiér neustáli hlasování o důvěře.
Část opozice nicméně chce jít ještě dál. Šéf levicové Nepoddajné Francie Jean Luc Mélenchon ve vysílání francouzské veřejnoprávní televize vlastně bezprostředně po hlasování volal po demisi prezidenta Emmanuela Macrona, kterého pokládá za viníka současné politické i ekonomické krize.
Nacionalisté v čele s Marine Le Penovou zase požadují ultrarychlé rozpuštění Národního shromáždění. Po předčasných volbách jsou prý připraveni vyslat do křesla premiéra svého předsedu Jordana Bardellu.
Bayrou v úterý předá demisi prezidentovi Emmanuelu Macronovi, který by podle Elysejského paláce měl jmenovat nového premiéra v příštích dnech. A favoritů na tento post je hned několik.
Patří mezi ně například ministryně práce a zdravotnictví Catherine Vautrin nebo ministr obrany Sébastien Lecornu. To je člověk, který má velmi blízko k Macronovi a už figuroval mezi favority na premiérský post po minulých předčasných volbách.
Loni v létě už se o něm spekulovalo, nicméně Francois Bayrou si premiérský post vydupal. Mezi další favority patří taky socialista Olivier Faure nebo třeba republikán Xavier Bertrand.
Mluví se hodně o tom, že to musí být politik, který nemá prezidentské ambice, a o tom, že by měl Emmanuel Macron akceptovat někoho z opačného politického spektra, respektive z opozice. To znamená, že by došlo ke kohabitaci.
Vyměnit tvář nestačí
Opozice, například Nacionalisté, však upozorňuje, že hrozí vznik další nestabilní menšinové vlády. Říkají, že vyměnit pouze tvář a dosadit nového premiéra nestačí, že paralýza přetrvává.
Riziko tu skutečně je, protože v parlamentu jsou tři bloky levice, centristé a nacionalisté a žádný z nich nemá většinu. Skutečně tedy existuje riziko, že pokud Macron jmenuje nového předsedu vlády ze svého tábora, tak paralýza v parlamentu přetrvá.
Proto také opozice vyzývá prezidenta k demisi a říká, že se pat v parlamentu vyřeší až po dalších prezidentských volbách, které jsou v tuto chvíli naplánované za dva roky. Je přitom důležité, aby Francie rychle měla nového premiéra, protože je potřeba připravit rozpočet na příští rok. Kvůli původnímu návrhu padla současný premiér.
Francii čekají velké demonstrace a stávky. Už ve středu odstartují ty, které pořádá protestní hnutí s názvem Bloquons tous. To znamená, všechno zablokujme. Pád vlády na plánech demonstrantů nic nezměnil.
Macron chce také 22. září uznat samostatný palestinský stát a k tomu by se hodilo, aby Francie už měla vládu.