Při požáru ve Francii zemřelo deset lidí včetně pěti dětí. Na místě zasahuje asi 170 hasičů

Následkem požáru v Lyonu utrpělo čtrnáct lidí zranění, čtyři z nich jsou v ohrožení života. Na místě zasahuje asi 170 hasičů, dva z nich jsou mezi zraněnými.

Příčina požáru, který se už podařilo uhasit, není zatím známá, uvádí prefektura departementu Rhône. Okolí domu je uzavřené a hlídají ho policisté.

France Lyon: ten dead including five children in a violent fire in Vaulx-en-Velin. Ten people were killed in a fire started in a seven-storey building in this eastern suburb of Lyon. Four people are also in absolute emergency. A violent fire broke out at 3:12 a.m. this Friday pic.twitter.com/DGFCOH0PfY