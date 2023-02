Sedm dětí s matkou zahynulo při požáru domu ve Francii. Jejich otec je v nemocnici s popáleninami

Sedm dětí ve věku od dvou do 14 let a jejich matka zemřely při požáru, který v noci na pondělí zachvátil jejich dům v Charly-sur-Marne na severu Francie. Otec smíšené rodiny byl s vážnými popáleninami z domu v obci se zhruba 2600 obyvateli vyproštěn a převezen do nemocnice, informovaly podle agentury AFP policie a hasiči.

