Kupní síla jako klíčové téma francouzských prezidentských voleb. ‚Lidé tak tak vyjdou s penězi’

Kampaň před francouzskými prezidentskými volbami vstoupila do posledního týdne. Jaká jsou hlavní témata kampaně? Podle agentury ELABE voliči chtějí, aby budoucí prezident – nebo prezidentka – zlepšil hlavně bezpečnost v zemi a zdravotnictví. Nejvíc je ale trápí nízká kupní síla a že jim na konci měsíce nezbývají peníze. Například na opravu aut. Pomoc těmto lidem nabízí mechanik nedaleko Paříže. boj o elysejský palác Mée-sur-Seine 11:11 4. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Automechanik Steve Estivalet (uprostřed), zákaznice Jacqueline se svým manželem (vlevo) a spolupracovník v dílně (vpravo) | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Měli jsme tady takový černý týden, kdy jsme řešili poničená auta, zničené karoserie, různé škrábance. Byli to lidé, kteří neměli moc peněz. Tady kolem města Mée-sur-Seine to není jako v Miami Beach. Jsou tady nízké platy, lidé tak tak vyjdou s penězi na konci měsíce. Nemůžou si dovolit zaplatit tři sta eur na opravu auta,“ přibližuje Steve Estivalet.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Boj o Elysejský palác: kupní síla

Je to podsaditý chlapík, vlasy má sepnuté dozadu, dvě náušnice v pravém uchu a bílé tričko. Dneska nepracuje přímo v dílně, ale na recepci. Ruce má přesto umazané a černé od oleje, protože přijímá auta od zákazníků a zjišťuje vady.

Rozhodl se, že pomůže chudším rodinám z okolí a že na sebe vezme část nákladů na opravy, které nepokryje pojistka.

„Hned od první minuty se ozývali lidé na facebooku. Napsali o nás taky v místních novinách. Někteří ale ten článek a mou nabídku nepochopili. Chodili sem řidiči, kteří po mně chtěli, aby na jejich autě udělal spíš kosmetické změny. Já ale pomáhám lidem, kteří nemají peníze a kteří měli nehodu,“ vypráví.

Francie hledá prezidenta: do souboje o Elysejský palác jde 12 kandidátů, největší šance má Macron Číst článek

Auto si tady nechala opravit i důchodkyně Jacqueline se svým manželem. „Přišli jsme, protože jsme měli nehodu. Naše auto má poničenou karoserii. Velmi hezky nás tady přijali. Všechno nám vysvětlili, nabídli nám půjčení auta. Všechny sliby dodrželi,“ říká.

Steve po zákaznících, kteří chtějí pomoct s opravami aut a nemají na to peníze, nevyžaduje žádné dokumenty. Stačí, když se podívá na jejich auto.

„Nechci být zlomyslný, ale poznám to už podle auta, se kterým sem přijedou. Nejsou to žádná ferrari, mercedesy ani BMW. Jsou to většinou malá starší městská auta, která toho mají dost najeto,“ popisuje.

Žluté vesty

Mimo větší města je auto nezbytné – na nákupy, cesty do práce nebo přepravu dětí. V roce 2018 to ostatně potvrdily demonstrace tzv. žlutých vest, které protestovaly proti zdražování pohonných hmot.

Macronova vláda podobným nepokojům po vypuknutí války na Ukrajině a dalšímu zdražování chtěla předejít, a proto zavedla slevy na benzin a naftu. „Časy jsou zlé. Plyn, elektřina, benzin, nákupy, všechno zdražilo. Pro lidi je to velmi složité,“ soudí Steve.

Boj o Elysejský palác Francii čeká poslední předvolební týden. Na jeho konci občané zvolí dvojici, která se utká o prezidentský post. Radiožurnál proto zařadil seriál Boj o Elysejský palác. Každý den přinese díl z kampaně. Jeho premiéru můžete slyšet ve vysílání v 10.40 a následně vám bude k dispozici na serveru iROZHLAS.cz. 1. díl: Volební téma nízké kupní síly

2. díl: Strasti francouzských rybářů

3. díl: Reportáž z mítinku socialistického kandidáta Jeana-Luca Mélenchona

4. díl: Francouzi a jádro

5. díl: Reportáž z předměstí Paříže o očekávané rekordní volební neúčasti

„Snažíme se udělat maximum. Uděláme zákazníkovi rozpočet na práce. Hledáme levnější náhradní díly a recyklujeme je, když to jde. Chráníme naši planetu – i to je pro nás důležité. A pokud to zákazníkovi nevadí, tak tímto způsobem může ušetřit až polovinu nákladů,“ říká.

Jako jediný říká, co si myslí, hodnotí francouzského prezidentského kandidáta Zemmoura podporovatelé Číst článek

Steve ve své dílně zaměstnává dva zahraniční pracovníky z Mali a z Guineje a prý by přijal i uprchlíky z Ukrajiny. Je ochotný je všechno naučit – sám začínal od píky. „Neměl jsem žádnou dílnu. Začínal jsem před domem, opravoval jsem auta svých kamarádů a sousedů. Lidé mě doporučovali a já si vydělal na první dílnu,“ vzpomíná.

Steve přiznává, že ani pro něj to teď není jednoduché. Denně vstává v šest hodin ráno a každý týden za benzin zaplatí v přepočtu skoro 3700 korun. Víc zaplatí taky za energie v dílně a za součástky. Jeho hodinová sazba se ale zatím nezměnila.

Prezidentská očekávání

Podle něj bude potřeba, aby následující prezident prosadil zásadní změny. „Francie je krásná země. Ztratili jsme ale vlastenectví. Myslím, že bude potřeba všechno přehodnotit, a to už od školy. Důležitá je práce, disciplína a dodržování pravidel. Myslím, že o tohle jsme tady přišli,“ sdílí.

Jacqueline je přesvědčená, že změny ve společnosti přijdou až s novou vládou a novým prezidentem. Ten současný – Emmanuel Macron – prý na Francouze shlíží shora, a proto mu říká Jupiter: „Máme tady Jupitera, který všechno řídí a nikdo nesmí ani ceknout. Neřeší skutečné problémy a nepřiznává chyby.“

Jacqueline bude volit jakéhokoliv politika, který bude stát proti Macronovi. Přednost chce dát pravicovým kandidátům – nebrání se těm umírněným ani radikálnějším.

Kdo ve francouzský prezidentských volbách kandiduje? Do prvního kola boje o Elysejský palác francouzský Ústavní soud pustil dvanáctku kandidátů. Síly změří 10. dubna. Následovat bude druhé kolo o čtrnáct dní později, to již určí příštího prezidenta nebo prezidentku Francie. Největší šanci na zvolení má dle průzkumů současný prezident Emmanuel Macron (považovaný za centralistického kandidáta), na druhé pozici se objevuje zástupkyně krajní pravice Marine Le Penová, na třetím místě je Jean-Luc Mélenchon (krajně levicový kandidát). Dále se o prezidentský post uchází za krajní pravici Éric Zemmour a Nicolas Dupont-Aignan, Valérie Pécresse za Republikánskou stranu, Yannick Jadot za Zelené, starostka Paříže a socialistka Anne Hidalgo, dva další zástupci krajní levice Nathalie Arthaud a Philippe Poutou, komunista Fabien Roussel a konečně poslední - aktivistický kandidát - Jean Lassalle.