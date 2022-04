Vítězný Macron: Nic není rozhodnuté. V prezidentském duelu se opět utká s Le Penovou

Do druhého kola prezidentské volby poslali Francouzi centristického Emmanuela Macrona a představitelku krajní pravice Marine Le Penovou. Zopakuje se scénář z před pěti let. Oba se nyní pokusí mobilizovat voliče a získat podporu kandidátů, kteří se do finále nedostali. Většina z nich vyzvala své podporovatele, aby hlasovali pro současného prezidenta. Paříž 13:58 11. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vítěz prvního kola: Emmanuel Macron | Foto: Benoit Tessier | Zdroj: Reuters

Francouzské ministerstvo vnitra oficiálně potvrdilo výsledky prvního kola prezidentských voleb. Nejvyšší podpory dosáhl současný prezident Macron, získal 27,82 procenta hlasů. Finálovou dvojici s ním vytvoří Le Penová, kterou volilo 23,21 procenta Francouzů.

Potvrzené výsledky První kolo, ministerstvo vnitra 13.35 1. Emmanuel Macron 27,82 % 2. Marine Le Penová 23,21 % 3. Jean-Luc Mélenchon 21,92 % 4. Éric Zemmour 7,07 % 5. Valérie Pécresseová 4,77 % 6. Yannick Jadot 4,62 % 7. Jean Lassalle 3,14 % 8. Fabien Roussel 2,29 % 9. Nicolas Dupont-Aignan 2,07 % 10. Anne Hidalgová 1,75 % 11. Philippe Poutou 0,77 % 12. Nathalie Arthaudová 0,56 %

Na třetím místě skončil krajně levicový kandidát Jean-Luc Mélenchon. Ten v průběhu noci dotahoval na vůdkyni krajní pravice – jejich rozdíl byl podle povolebních projekcí kolem 23. hodiny menší než jedno procento. Dohnat Le Penovou se mu ale nepodařilo, přestože se mu ve velkých městech, která se sčítají na závěr, dařilo lépe.

Před branami druhého kola, ale už s výrazným odstupem, skončil krajně pravicový kandidát Éric Zemmour. Získal 7,07 procenta. Jedinou zástupkyní takzvané tradiční strany na předních příčkách skončila Valéry Pécresseová. Pro Republikánskou stranu je však 4,77 procenta výrazný propad. Před pěti lety byl její kandidát François Fillon třetí s 20 procenty.

Dlouho spekulovaná byla míra volební účasti. Francouzů. Přestože hlasování po celou neděli provázela nízká volební účast, rekordního minima z roku 2002, kdy volilo jen 58 procent, nedosáhla. Nakonec se nenaplnily černé scénáře o minimální participaci, k urnám přišlo 73,42 procenta voličů.

Projevy finalistů

Po oznámení volebních projekcí v neděli večer se oba finalisté snažili v projevech oslovit širokou škálu obyvatel. Přihlásili se k budování sjednocené francouzské společnosti, lákali na svůj program.

Představitelka krajní pravice slibovala Francouzům bezpečnost a sociální jistoty. „Všichni, kdo dnes nehlasovali pro Emmanuela Macrona, připojte se k nám,“ vyzvala po oznámení prvních odhadů, z nichž plynul její postup do druhého kola. Voličům poděkovala za hlasy. Avizovala, že pokud bude za dva týdny zvolena prezidentkou, dá Francii za pět let „do pořádku“.

Na druhém místě skončila, stejně jako před pěti lety, Marine Le Penová | Foto: Pascal Rossignol | Zdroj: Reuters

„Zajistím národní nezávislost, kontrolovanou imigraci a obnovím bezpečnost pro všechny,“ zopakovala hlavní body svého programu. „Mou ambicí je sjednotit Francouze a udělat Francii opět velikou,“ doplnila.

Spokojený, ale střízlivý projev pronesl v pařížském výstavišti Porte de Versailles současný prezident Emmanuel Macron. „Nenechme se mýlit, nic není rozhodnuté,“ pronesl. Zavázal se přesvědčit obyvatele, že jeho program reflektuje obavy a výzvy, kterým čelí. A vymezil se vůči krajní pravici.

Vyzval Francouze, kteří se rozhodli k volbám v prvním kole nedorazit, aby tak pro to druhé učinili. Požádal také ty, kteří hlasovali pro jiné kandidáty, aby zvážili jeho podporu.

Průzkumy pro druhé kolo ukazují jeho mírný náskok. Rozdíl je však v rozsahu statistické chyby.

Podpora protikandidátů

Finálové duo se nyní pokusí oslovit voliče, kteří v prvním kole hlasovali pro jiného z uchazečů o Elysejský palác. Někteří z nich už ve svých večerních projevech vyzvali k jejich podpoře, většina Macrona.

Jako první k tomu příznivce vyzvala zástupkyně Republikánské strany Valéry Pécresseová. Dodala, že má „hluboké starosti“ o budoucnost Francie. „Krajní pravice nikdy nebyla tak blízko tomu zemi ovládnout,“ řekla.

Emmanuel #Macron (27,6 %) et Marine #LePen (23,0 %) sont les deux candidats qualifiés pour le #SecondTour de la #Présidentielle2022.



Retour sur leurs discours après la découverte des résultats ⤵️ pic.twitter.com/rYpn4U4dOZ — FRANCE 24 Français (@France24_fr) April 10, 2022

Právě tímto směrem svůj apel zaměřil také ekologický kandidát Yannick Jadot. V projevu uvedl, že spoléhá na to, že jeho voliči zabrání tomu, aby se krajní pravice dostala k moci. Prohlásil, že podpoří Macrona. Také socialistická kandidátka Anne Hidalgová pro něj ve druhém kole bude hlasovat: „Nechci, aby Francie upadla do nenávisti, s úctou vás vyzývám, abyste 24. dubna hlasovali proti Le Penové.“

Na rozdíl od ostatních kandidátů, u Jeana-Luca Mélenchona nebylo jasné, koho svým voličům doporučí pro druhé kolo volby. „Neměli bychom dát ani jeden hlas paní Le Penové,“ burcoval své podporovatele. „Chápu váš vztek, ale nepodléhejte mu. Nedopusťte, aby vás dohnal k rozhodnutím, která by byla nenapravitelná,“ vzkázal. K přímé podpoře Macrona ale nevyzval.

Le Penová se těší podpoře dvou kandidátů z prvního kola: Érica Zemmoura a Nicolase Dupont-Aignana. Krajně pravicový kandidát v povolebním projevu neskrýval zklamání. „Udělal jsem chyby a jsem si jich vědom,“ řekl ve svém štábu. Dodal, že nepoleví v obraně Francie. „Vyzývám své příznivce, aby volili Marine Le Penovou,“ sdělil.

Reakce

Výsledek dvoufázových voleb bude mít zásadní důsledky pro Evropskou unii, upozorňuje Euractiv. Le Penová chce společenství radikálně reformovat, oproti svému dřívějšímu programu už ale neprosazuje vystoupení Francie z uskupení. Řekla nicméně, že chce opustit společné vojenské velení vojenské aliance NATO.

Naproti tomu Macron v neděli uvedl: „Chci Francii, která se zasazuje do silné Evropy, která nadále vytváří spojenectví se světovými demokraciemi. Ne Francii, která by po odchodu z Evropy měla za spojence pouze mezinárodní alianci populistů a xenofobů. To nejsme my,“ dodal.

Finálová dvojice pro druhé kolo prezidentské volby je stejná jako před pěti lety. Voliči mezi nimi vyberou svého příštího prezidenta v neděli 24. dubna.

Staronoví rivalové, volební lístky z roku 2017 | Zdroj: Reuters