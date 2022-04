‚Nechceme obětovat zemi jaderným elektrárnám.‘ Budoucnost jádra rozděluje francouzskou společnost

Jaderná elektrárna Penly se nachází přímo na pobřeží, protože potřebuje k chlazení mořskou vodu. „Asi pět set metrů před námi jsou kupole dvou reaktorů i jejich komíny. Hned vedle jsou budovy s turbogenerátory. Vidíme taky cisterny, protože jaderná elektrárna je zároveň chemickou továrnou. Je tam taky dlouhý kanál, který přivádí vodu k chlazení,“ popisuje elektrárnu z přilehlé pláže aktivista Richard Kobylarz.

Kobylarz bojuje proti jaderným elektrárnám ve spolku z nedalekého přístavního města Dieppe. V kolektivu, který vznikl po havárii japonské jaderné elektrárny Fukušima v roce 2011, je také jeho manželka Francoise.

„Elektrárnu postavili z části na vysušeném mořském dnu, což je problematické s ohledem na bouře a hlavně na vzestup hladiny oceánů, před kterým varuje Mezinárodní panel pro změnu klimatu. Navíc se kvůli erozi drolí i okolní útesy,“ vysvětluje své obavy členka kolektivu.

Mapa Francie z vyznačenými jadernými reaktory, továrnami na zpracování jaderného odpadu i jadernými ponorkami | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Jaderná elektrárna Penly byla spuštěná začátkem 90. let. Měla by být vůbec první ve Francii, kde by energetická společnost EDF – usilující o dostavbu českých Dukovan – mohla začít stavět nové jaderné reaktory EPR. Nedaleko je navíc ještě větší a starší jaderná elektrárna Paluel a o něco dál pak i továrna na zpracování jaderného odpadu La Hague.

„Nechceme obětovat zemi jaderným elektrárnám. Potvrzuje to také lenost našich zvolených politiků. Nebyli schopní představit si a vymyslet inovativní, moderní, rozmanité a ekologické projekty. A bavíme se o skutečné ekologii. Žádné zelené vymývání mozků. Neprosazovali demokratický přístup, nezeptali se lidí, co skutečně chtějí, a neinformovali je,“ pokračuje Francoise.

Podle ní jaderná lobby ve Francii tlumí projekty na obnovitelné zdroje energie – jako třeba projekt na výstavbu mořského větrného parku v těsné blízkosti jaderné elektrárny Penly.

Protijaderní aktivisté před elektrárnou Penly (zleva) Francoise Kobylarzová, Richard Kobylarz a Christine Ellisonová. | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Ekonomická příležitost pro místní

Někteří obyvatelé okolních vesnic mají ale opačný názor než kolektiv aktivistů. Na jaderné reaktory za humny si zvykli a vidí v nich ekonomickou příležitost pro celý region. „Vždycky jsem bydlela v bezprostřední blízkosti elektrárny. V každodenním životě na to vůbec nemyslím. Určitě zaměstnává spoustu lidí v okolí,“ říká obyvatelka vesnice Envermeu u jaderné elektrárny.

Radnice města Saint-Nicolas d'Aliermont. | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Podobný názor má i místní řezník. „Člověk přece někde žít musí. Tady je nám dobře. Elektrárna lidem dává práci,“ vysvětluje.

Výstavbu nových jaderných reaktorů v elektrárně Penly podporuje také starostka městečka Saint-Nicolas d’Aliermont Blandine Lefebvreová. Přiznává ale, že válka na Ukrajině vyvolala u obyvatel otázky v souvislosti s bezpečností jaderných elektráren v okolí.

Starostka městečka Saint-Nicolas Blandine Lefebvreová | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„V prvních dnech jsme se znepokojením sledovali boje v blízkosti jaderné elektrárny Černobyl. Vyvolává to řadu otázek – jako co by se mohlo stát, kdyby se konflikt rozšířil dál do Evropy,“ přemýšlí starostka.

V těsné blízkosti dvou jaderných elektráren Penly a Paluel žije přes 200 tisíc lidí. Někteří z nich si v posledních dnech právě kvůli válce na Ukrajině v lékárnách vyzvedávali jódové tablety.

Jaderná elektrárna Penly v pozadí | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Máme informace o tom, že místní lékárny v posledních dnech a týdnech vydávaly víc jódových tablet. Je to pravděpodobně reflex lidí žijících v okolí elektráren, kteří si říkají, že by bylo dobré mít nějaké doma. Člověk nikdy neví, co by se mohlo stát,“ popisuje Lefebvreová.

Nová pracovní místa

V Saint-Nicolas d’Aliermont podle starostky existují také plány na evakuaci a izolaci lidí v případě nehod v jaderných elektrárnách. Místní obyvatelé pracují i ve firmách mimo jaderný průmysl – například v automobilovém nebo potravinářském sektoru. Dva nové reaktory v nedaleké elektrárně Penly vytvoří tisícovky nových pracovních míst.

„Nebude to práce jenom pro místní obyvatele, ale také pro lidi, kteří přijdou odjinud. V té nejintenzivnější fázi výstavby nových jaderných bloků by v elektrárně mohlo pracovat o sedm tisíc zaměstnanců víc než dnes,“ věří starostka.

Pro všechny tyto lidi bude ale potřeba vybudovat zázemí – byty, školy i lepší silnice. Podle starostky Lefebvreové je proto důležité, aby se investice dostaly do širšího okolí jaderné elektrárny Penly a netěžily z nich jen vesnice v její bezprostřední blízkosti, tak jako tomu je dnes.