Nostalgie po ‚sladké, bezstarostné Francii‘. Někdejší novinář Zemmour kandiduje na prezidenta

Po dvou letech spekulací přišlo v úterý oficiální oznámení: Éric Zemmour se zapojí do boje o Elysejský palác. Svůj kandidátský projev předčítal v kulisách knihovny, za doprovodu Beethovena a s podkresem obrazů z ulic. „Nepřestěhovali jste se, ale přesto máte pocit, že už nejste doma. Neopustili jste svou zemi, ale je to, jako by vás opustila vaše vlast," zaznělo v jeho projevu. Analýza Paříž 6:30 3. prosince 2021

V průzkumech veřejného mínění se jeho podpora pohybuje kolem 17 procent a zaujímá pomyslnou druhou, respektive třetí příčku. Na vrcholu se drží současný prezident Emmanuel Macron, který však svou kandidaturu v nadcházejících volbách ještě oficiálně neoznámil, za ním byla doposud Marine Le Penová, kandidátka krajně pravicového Národního sdružení. Jenže od podzimu pořadím zamíchal právě Zemmour.

Éric Zemmour Syn alžírských emigrantů

Vystudoval Science Po (poté co několikrát neuspěl s přihláškou na École nationale d'administration, kterou má většina vysoce postavených francouzských úředníků)

Věnoval se novinařině, nejprve psal pro list Le Figaro, později působil na CNews

Je znám pro xenofobní názory, které publikuje ve svých knihách

Řadí se mezi stoupence radikální pravice

Od 30. listopadu 2021 kandiduje jako nezávislý

Co bude znamenat jeho zapojení do prezidentského souboje právě pro Le Penovou, je podle experta na Francii jedna velká neznámá a zásadní otázka, kterou bychom si nyní měli klást. „Cílí na stejného voliče. Identický typ, který vnímá hrozby v podobě globalizace a migrace jako ty, které je ohrožují,“ vysvětluje pro server iROZHLAS.cz David Emler z Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity.

Při srovnávání těchto dvou krajně pravicových politiků hodnotí server Euronews, že se Le Penová stala mainstreamem a málo radikální. Zemmour je oproti ní neokoukaný a v názorech ostře vyhraněný.

Tak se ostatně formoval již během své předchozí kariéry novináře. Dříve působil v deníku Le Figaro, francouzská veřejnosti si ho však více spojuje jako tvář CNews (pravicové médium, které bývá označováno za francouzskou verzi Fox News, pozn. red.). Stanice za jeho působení čelila řadě obvinění z podněcování ke xenofobii. Sám Zemmour dále pronášel problematické výroky v otázkách feminismu, kdy hovořil o „krizi maskulinity“ a v dubnu letošního roku byl také obviněn ze sexuálního obtěžování.

Promarněná šance?

Své názory bývalý novinář publikoval v několika svých knihách. S tou nejnovější La France n'a pas dit son dernier mot (Francie neřekla své poslední slovo) se na podzim vydal na turné, během kterého navštívil řadu francouzských měst. „Podle jeho sociálních sítí to vypadalo, že tam na něj všichni čekají a si nepřejí nic jiného, než aby kandidoval na prezidenta,“ hodnotí Emler.

Eléonore Lhéritier ⓩ

@EleonoreLP Nous, jeunesse de France, voulons défendre notre identité et notre civilisation. Il en va de notre avenir et celui de notre pays. Le seul qui est à la hauteur de l'enjeu et que nous soutenons corps et âme s'appelle Eric Zemmour !



#JeunesAvecZemmour 459 1638

Právě na turné však možná promeškal vhodnou příležitost, kdy měl prezidentskou kandidaturu oznámit. Úterní Zemmourovo prohlášení nenaplnilo očekávání, hodnotí to Emler. „Čekal bych to spíš v nějaký rozhodný okamžik – že si vybere nějaký státní svátek nebo jinou příležitost při velkém projevu,“ přibližuje.

List Guardian však vyzdvihuje statistiku, do níž se Zemmour dostal právě díky knižní tour. Objevil se během tohoto roku pětkrát na obálce konzervativního časopisu Valeurs Actuelles a podle Acrimed byl jen za měsíc září zmíněn 4 167krát ve všech francouzských médiích.

Program: nostalgie

V souvislosti se Zemmourovým vystupováním se pak v zahraničním tisku často skloňuje přirovnání k Donaldu Trumpovi, například server Politico to vysvětluje jeho extravagancí projevu.

To však podle akademika Institutu mezinárodních studií není příliš přesné. „Zemmour je intelektuál, konzervativec, který záměrně otevírá rozporuplná témata, na kterých se vymezuje vůči mainstreamu – ať už pravicovému nebo levicovému. Záměrně chce v lidech vyvolat dojem, že existuje možnost návratu do Francie 50., 60. let – té sladké, bezstarostné Francie, která nežije v síti globalizace a migračních proudů. Snaží se malovat nostalgické obrázky a nalákat na ně lidi,“ říká Emler.

Hlavní rozdíl je podle něj v tom, že zatímco Trumpovým heslem bylo: Amerika na prvním místě, Zemmourova obdoba hesla by musela být: Stará dobrá Francie na prvním místě. „Snaží se působit na emoce a skrze xenofobní výroky vybízet k návratu do bezchybné historie, v níž opomíjí hrůzy Vichystického sytému (Zemmour například odmítá spoluvinu Francouzů na přerozdělování Židů za druhé světové války, pozn. red.),“ dodává expert.

Pokud bychom chtěli hledat osobnost obdobného rázu, jakou je čerstvý kandidát na francouzského prezidenta, spíš bychom se měli dívat směrem k jeho jižním sousedům – Itálii. „Zemmour vyrostl jakožto mediálně známá osobnost, nikdy za sebou neměl elektorát voličů, neměl volený mandát,“ připomíná Emler. Určité konotace tak lze totiž spatřovat s někdejším italským premiérem Silviem Berlusconim.

Eric Zemmour

@ZemmourEric Merci pour les innombrables témoignages d'émotion reçus hier. Ce qui compte c'est le lien direct entre nous. Vous me rendez plus déterminé que jamais.



Regardez mon annonce de candidature à l'élection présidentielle sur ma chaîne YouTube :

➡️youtu.be/k8IGBDK1BH8 1880 8502

Odkazování na historii však není jen součástí Zemmourových projevů, je podstatná také v deklaraci kandidatury. Sám se v ní označuje za gaullistu a bonapartistu. Hodnotové souvislosti však vidět nejsou. „Jedná se spíše o jakási hesla než hodnotové ukotvení,“ komentuje Emler.

Dvoukolové volby

Právě rétorika však může u voličů rozhodnout. Elektorát, na který krajně pravicový politik cílí, slyší na silná protimigrantská vyjádření a nutnou obranu francouzských hodnot. Nicméně kandidát s obdobným programem je již do prezidentských voleb zapojen od ledna 2020. Je jím již zmíněná šéfka Národního sdružení Le Penová.

„Pokud by kandidoval Zemmour a neměl nějakou formu dohody s Le Penovou, bude tam docházet k určité formě tříštění hlasů,“ varuje Emler.

Zároveň připomíná, že prezidentské volby jsou většinové, je v nich potřeba posbírat co nejvíce hlasů. Právě na dvoukolový systém podle Emlera dlouhodobě doplácí Národní sdružení. „Strana se v průzkumech těší podpory kolem 20 procent, nicméně zastoupení třeba na radnicích ve funkcích starostů má minimální,“ popisuje.

Volby ve Francii Francouzské prezidentské volby se uskuteční 10., respektive 24. dubna 2022. Angažovat se v nich chtějí již nyní na tři desítky kandidátů. Kromě zmíněných lze jmenovat například starostku Paříže Anne Hidalgovou (Socialistická strana), ekologického aktivistu Yannicka Jadota či krajně levicového Jean-Luca Mélenchona, svého kandidáta by 4. prosince měla v primárkách nominovat také strana Republikánů. Do druhého kola volby ve čtvrtek postoupili Éric Ciotti a Valérie Pécresse. Z boje je tak vyřazena dvojice, o které se ve straně hovořilo nejčastěji - několikanásobném exministrovi Xavieru Bertrandovi či unijním vyjednávači o brexitu Michelu Barnierovi.

Průzkumy nicméně Zemmoura od října favorizují před Le Penovou a řadí ho mezi kandidáty, kteří by mohli postoupit do druhého kola, ve kterém by se za současné společenské nálady utkal s úřadujícím prezidentem.

Mohlo by tak dojít k situaci jako při minulé volbě, kdy voliči rozhodovali mezi středovým a krajně pravicovým kandidátem. „Francouzská prezidentská volba je založena na eliminaci extrému. Proto jsou ty volby dvoukolové,“ vysvětluje Emler důvody, proč voliči nakonec vybrali Macrona.

Šance na Zimmourovo zvolení nechtěl akademik vyčíslovat, možnost proniknutí do druhého kola volby však vidí reálnou za určitých okolností: „Pokud dojde ke konsolidaci demokratických kandidátů a nějakému konsenzu s Marine Le Penovou, můžeme očekávat, že se Zemmour do druhého kola dostane. Nicméně pravděpodobnost jeho zvolení vidím jako minimální.“

Emler dodává, že ve Francii se těsně po prezidentských volbách konají volby do parlamentu, kde by Zemmourovi chyběla podpora strany. Nastalo by tak období kohabitace, ve kterém by bylo prosazování vlastní politiky poměrně obtížné.