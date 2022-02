Prezidentská kandidátka Le Penová si vzala půjčku od maďarské banky. S úvěrem mohl pomoci Orbán

Francouzská krajně pravicová politička a europoslankyně Marine Le Penová bude svou předvolební kampaň na post v čele Francie financovat půjčkou od maďarské banky, uvedla dnes rozhlasová stanice RTL. Le Penová dosud vedla nízkonákladovou kampaň. Nyní její strana Národní sdružení (RN) získala půjčku 10,6 milionů eur (257 milionů korun). Paříž 19:41 2. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezidentská kandidátka Marine Le Penová | Foto: Quentin De Groeve | Zdroj: Reuters

Volební štáb odmítl médiím sdělit podrobnosti a jméno konkrétního finančního ústavu s odvoláním na „doložku o mlčenlivosti“.

„Tento úvěr jsme získali ve velmi obtížných podmínkách zpřísňujících se pravidel financování volebních kampaní a neochoty bank financovat demokratický život naší země. Umožní nám v klidu přistoupit k závěrečné části kampaně,“ uvedl po prvních zprávách o půjčce dočasný předseda RN Jordan Bardella. Le Penová se vedení strany v září dočasně zřekla právě kvůli prezidentské kampani.

Média v souvislosti s půjčkou připomínají blízký vztah Le Penové s maďarským autoritářským premiérem Viktorem Orbánem. Ten podle některých mohl pomoci se zprostředkováním úvěru, aby podpořil úspěch podobně krajně pravicově smýšlející političky. To však strana popírá.

Orbán loni v říjnu Le Penovou přijal v Budapešti s velkou pompou a kordonem čestných hostů. O tomto víkendu se oba politici potkali v Madridu na schůzce šéfů evropských konzervativních nacionalistických stran a Orbán při té příležitosti opětovně vyjádřil podporu Le Penové v dubnových volbách.

Problémy Národního sdružení

Strana RN je vysoce zadlužená a již několik let má problémy sehnat podporu finančních ústavů. V roce 2014 získala peníze od První česko-ruské banky, která později přešla do rukou České konsolidační agentury, od které ji koupili lidé napojení podle analytiků na ruský plynárenský kolos Gazprom. Obě strany se nakonec u soudu dohodly na splácení úvěru.

Na prezidentskou kampaň v roce 2017 si RN půjčila šest milionů eur od mikrostrany Cotelec Jean-Marieho Le Pena a osm milionů eur od podnikatele Laurenta Fouchera. Tyto částky pak strana půjčila kandidátce Le Penové na prezidentskou kampaň.

Prezidentský průzkum

Ve středu agentura Reuters informovala průzkum volebních preferencí společnosti Harris Interactive. Le Penová se v něm pohybuje na druhém místě se 17 procenty. Podle současného trendu by v prvním i druhém kole nejlépe obstál současný prezident Emmanuel Macron. V prvním kole hlasování by podle průzkumu získal 24 procent hlasů. Ve druhém kole voleb by Macron porazil Le Penovou v poměru 55 ku 45.

Na třetím místě by skončila šéfka regionu Île-de-France Valérie Pécresseová s 15 procenty a na čtvrtém bývalý politický novinář Éric Zemmour se 14. Zatímco Pécresseová je vnímána jako umírněná kandidátka pravicových Republikánů (LR), Zemmour je znám vyhraněně pravicovými názory.

Průzkumu veřejného mínění, který se uskutečnil mezi 28. a 31. lednem, se zúčastnilo 2562 respondentů.