Francouzského prezidenta budou volit také farmáři. Hledají kandidáta, který je nebude přehlížet

Jen jeden den dělí Francouze od rozhodování o novém, nebo také staronovém prezidentovi. Emmanuel Macron se uchází o druhý mandát, proti němu ale stojí několik silných vyzyvatelů. Obyvatelé venkova budou hlasovat i podle toho, co jim který kandidát nabízí. Podle chovatele prasat a zpracovatele vepřového masa Xaviera Gyepratta z vesnice Palau del Vidra přesto většina prezidentských kandidátů zemědělce a jejich potřeby přehlíží. Od zpravodaje z místa Palau del Vidra 8:50 9. dubna 2022

Xavier Gyeprat si vydělává chovem ekologickým chovem prasat | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Farma pana Xaviera je na dohled od dálnice, kousek od nás jsou vysoké Pyreneje. A tady, na pozemku obehnaném elektrickým ohradníkem, žijí stovky prasat pod širým nebem. Proto je to také chov ekologický. Xavier ze zvířat vyrábí párky, klobásy a další uzeniny.

Poslechněte si celou reportáž Pavla Nováka

Zrovna nasypal svým čuníkům krmení. Na celém pozemku se pohybuje na 300 prasat, nedostávají žádné chemikálie, pouze přírodní krmivo. „Takže jejich maso je jistě lepší, než z velkochovů, protože tráví celý rok venku,“ popisuje Radiožurnálu Xavier Gyepratt.

Vydělávat si ekologickým chovem prasat a výrobou domácích uzenin na živobytí není ale podle Gyepratta snadné. Má podle tabulek ministerstva práce minimální příjem. Hlavně proto, že splácí úvěr na stavbu uzenářské dílny na svém pozemku. Zatím jezdí maso ze svých vepřů zpracovávat do pronajatého provozu.

Výhled od prasečí farmy na Pyreneje | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

„Hodně stouply základní náklady každého podnikatele. Hlavně benzín a nafta. Takže dnes je to nejen pro zemědělce, ale vůbec pro výrobce čehokoli dost složité, aby se jejich práce a podnikání vůbec vyplatily,“ popisuje Xavier.

Podle něj situaci v zemědělství výrazně ovlivnil konflikt na Ukrajině, který zvýšil ceny prvotních vstupů v zemědělství. „Hlavně krmiv pro zvířata. Ceny se skoro zdvojnásobily. To nás zemědělce staví do hodně nepříjemné, skoro až neúnosné situace. Kvůli této krizi nevíme, jaká bude situace třeba za dva roky. Žijeme dost v nejistotě,“ dodává.

Dotace

Jednou z jistot, které Xavier jako malý soukromý zemědělec má, jsou státní a evropské dotace. Jako malovýrobce může mít také větší marži na své výrobky, než velké prodejní řetězce. Alespoň takové podmínky mu stát vytvořil. Jinak je ale podle něj zemědělství na okraji zájmu francouzských politiků.

„Vláda by hlavně měla zkrotit inflaci. Trochu ji snížit a zaměřit se na produkci mnoha základních komodit v Evropě. Abychom se zbavili závislosti na Číně nebo na Rusku. Dovážet ropu odněkud jinud, aby se u nás výroba nezastavila. To je teď zásadní úkol,“ říká.

farmář Xavier Gyeprat | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Z jeho pohledu má smysl podporovat lokální zemědělství. „Vláda také podporuje program s heslem: Z půdy rovnou na talíř. Tedy brát potraviny z okruhu nejbližších dvaceti až padesáti kilometrů. Myslím, že v tom je budoucnost nás malých francouzských zemědělců,“ vysvětluje Xavier

Xavier Gyepratt nechtěl uvést, koho bude v neděli volit. Bude to ale prý kandidát, který má v programu péči o životní prostředí a starost o zdraví celé země. To znamená, že to není žádný z takzvaných silných kandidátů, kteří mají šanci postoupit do druhého kola voleb za dva týdny.