Francie je po schválení důchodové reformy v křečích. Macron dostal zemi do obrovské krize

I po přijetí zákona, který zvyšuje věk odchodu do důchodu z 62 na 64 let, pokračují ve Francii rozsáhlé protestní akce. Návrh důchodové reformy narazil na tak silný odpor, že se jej francouzská vláda rozhodla přijmout a obejít parlament, píše deník Le Monde. Otevřelo to ale staré rány, domnívá se analytik Matthieu Goar.

Svět ve 20 minutách Paříž 19:30 26. března 2023