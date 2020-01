Francouzi protestují proti penzijní reformě. Vláda odborům nabídla ústupek ohledně důchodového věku

Francouzská vláda nabídla odborům, které pátým týdnem stávkují proti připravované důchodové reformě, že prozatím stáhne hranici 64 let pro přiznání plné penze. V dopise to odborářům navrhnul premiér Édouard Philippe, napsala agentura DPA. Odborový svaz CFDT, který DPA označila za umírněný, ústupek přivítal. Paříž 18:05 11. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Třicátým osmým dnem ve Francii pokračují protesty proti chystané vládní reformě penzijního systému. V Paříži musela zasahovat policie. | Zdroj: Reuters

V současné době je zákonná hranice odchodu do důchodu ve Francii 62 let, což sice podle reformy mělo zůstat, k získání plného důchodu se všemi bonusy by ale bylo nutné odejít na odpočinek o dva roky později.

Právě věková hranice, kterou vláda označovala za věk rovnováhy a kterou chtěla zvýšit od roku 2027, se stala jedním z nejspornějších bodů reformy. Snaha prosadit reformu důchodového systému vyvolala ve Francii rekordně dlouhou stávku, která již týdny komplikuje dopravu v zemi včetně metropole.

Po celé Francii v sobotu lidé demonstrují už 38 den. Protestují hlavně zaměstnanci dopravních podniků. V menších městech demonstrace nejsou tak masivní jako v Paříži, častěji se jich ale účastní zástupci jiných profesí. Na západě Francie jsou to třeba učitelé. „V médiích se uvádí , že až třicet procent kantorek a kantorů se připojilo ke stávce,“ říká spolupracovnice Radiožurnálu Marie Sýkorová.