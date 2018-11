Řidička nešťastnou náhodou zabila protestující. Ve Francii protestují tisíce lidí

V Savojsku zemřela nešťastnou náhodou jedna žena, celkem bylo raněno 47 lidí, z toho tři vážně, uvedl francouzský ministr vnitra Christophe Castaner. Na více než 2 tisících místech Francie v sobotu protestuje 124 tisíc lidí proti plánovanému zvýšení cen pohonných hmot. Informovala o tom agentura AFP. Tam, kde manifestující blokují komunikace, došlo k několika vážným dopravním nehodám. Paříž 16:30 17. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve Francii při protestech proti cenám pohonných hmot zemřela protestující. | Foto: Eric Gaillard | Zdroj: Reuters

U neohlášeného zátarasu v Savojsku zemřela nešťastnou náhodou jedna z manifestujících, 63letá žena. Najela do ní řidička, která podle francouzských médií zpanikařila. Vezla dceru k lékaři, a když jí účastníci protestu začali bouchat do vozu, ve zděšení do nich najela a srazila jednu ženu. Řidička byla vzata do vazby a je v šoku.

Lidé z hnutí Žluté vesty, které nemá jednoho vůdce a nehlásí se k žádné politické straně, blokují nájezdy na dálnice a kruhové objezdy. Dálnice A6 spojující Lyon s Paříží je nad Lyonem zablokována v obou směrech. Policie vyslechla 24 lidí a 17 osob vzala do vazby, informoval Castener.

„Právo protestovat je jedním ze základních v této zemi. Musíme ho chránit, ale současně také musíme zajistit, aby se při podobných demonstracích takové incidenty nestávaly. Je třeba nechat vždy alespoň jeden pruh průjezdný,“ řekl Castaner.

Účelem akcí je dát najevo rozhořčení nad záměrem zvýšit od ledna daň z nafty a benzinu. Podle průzkumů to považuje za špatné 76 procent Francouzů.