Paříž se připravuje na rozsáhlé demonstrace. Vláda povolala tisíce policistů a podnikatelé zabednili obchody

Zavřené památky, muzea, knihovny i obchody. Přesně tak píše o chystaných víkendových protestech francouzský deník Le Parisien. V hlavním francouzském městě ale i na dalších místech budou protestovat takzvané žluté vesty. Požadují snížení daní a naopak zvýšení důchodů a minimálních mezd. Francouzská vláda se bojí opakování násilných střetů z minulého týdne. Situaci na místě sleduje Radiožurnál. Od zpravodaje z místa Paříž 11:12 8. prosince 2018

Francouzští politici tvrdí, že současné protesty, které se kromě Paříže přelily i do dalších regionů, se jejich organizátorům z takzvaného hnutí žlutých vest, vymkly z rukou. | Foto: Benoit Tessier | Zdroj: Reuters

Středobodem dění bude zřejmě okolí Vítězného oblouku. Před necelým měsícem tu státníci z celého světa mluvili o míru a slavili 100. výročí konce První světově války. Teď se tu lidé připravují na protesty žlutých vest, kvůli kterým mají do Paříže přijet tisícovky lidí. Minulý týden tu demonstrace přerostly v násilné střety, rozbíjení a vandalismus.

„Tamhle rozbili výkladní skříně a taky reklamy. To bylo minulou sobotu. Měl jsem zavřeno. Už se mi to stalo ale podruhé,“ popisuje Radiožurnálu stánkař Michel. Svůj kiosk má nedaleko Vítězného oblouku. Při posledních demonstracích prý dopadl celkem dobře. Jinde totiž demonstranti stánky zapálili, nebo se do nich dokonce vloupali. Bojí se ale, že tentokrát tolik štěstí mít nebude. „Tentokrát ty protesty mají být ještě větší. Policisté nám řekli, že je lepší zavřít,“ dodává.

Stoly i květináče pryč

Pařížská prefektura doporučila zavřít i dalším obchodníkům na Champs-Elysées. Podnikatelé své obchody zabednili dřevěnými deskami a odnesli židle, stoly nebo květináče z ulic. Protesty se už podle Michela začaly projevovat taky na tržbě. V minulých letech u něj prý před Vánoci nakupovalo podstatně víc lidí.

„Chodí ke mně určitě méně turistů. Francouzské noviny se ještě kvůli těm protestům prodávají dobře, ale turistů mám určitě méně.“

Ve městě se kvůli protestům opravuje i veřejný prostor. „Odstraňujeme mříže u stromů, aby je nemohli zneužít při demonstracích,“ říká z korby nákladního vozu Victor. V rukou má přitom ovladač, kterým zvedá velké červené rameno. Na něj dělníci nakládají kovové žlaby od stromů. Při posledních protestech je totiž demonstranti používali na barikády nebo je házeli proti policistům.

„Ty, které nebyly upevněné, vytrhli. Z preventivních opatření ale demontujeme všechno, co by demonstranti, mohli házet na bezpečností složky,“ popisuje.

Na druhé straně Vítězného oblouku úplně shodili starý kovový plot, který byl udělaný z podlouhlých kovových částí. Teď k sobě svářejí části nového. Za stromy jsou vidět následky minulých demonstrací.

Zatímco na některých místech se připravují na další protesty, jinde ještě opravují následky posledních střetů.

„Opravujeme tady vybavení, které tu poničili při protestech. Zatím to tak necháme. Do příští demonstrace stejně všechna skla dáme pryč,“ říká mi Bruno, který se svým kolegou spravuje vysklená skla u autobusové zastávky těsně pod Vítězným obloukem. Zatímco opravit skla na zastávce jde poměrně rychle, zrestaurovat poničené sochy pod Vítězným obloukem je podstatně složitější.

První zatčení Ještě před začátkem sobotního protestu spojovaného s hnutím takzvaných žlutých vest zadržela policie v Paříži 278 lidí. Informovala o tom agentura DPA. Mezi zatčenými jsou podle policie lidé, kteří chystali „násilné akce proti jiným osobám a ničení majetku“. Podle francouzských médií se prvních asi tisíc „žlutých vest“ objevilo na třídě Champs-Elysées, kde zatím demonstrují v klidu. Policisté jim zabránili v přístupu k Vítěznému oblouku, který byl při protestech před týdnem poškozen. V ulicích Paříže je nasazeno 8000 policistů, kteří mají k dispozici obrněné transportéry. V celé Francii pak na pořádek bude dohlížet 89 000 příslušníků pořádkových složek. (zdroj:ČTK)